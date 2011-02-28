امیدوارم مردم از دیدن صحنه های مربوط به حضرت ابوالفضل (ع) محروم نشوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا رویگری درنشستی با دست اندرکاران سوگواره لحظه های عاشورایی در مشهد، با بیان اینکه مختارنامه را باید یکی از آثار موفقی دانست که در قالب فیلم به بخش هایی از واقعه عاشورا می پردازد افزود: این سریال در گذر زمان به یکی از آثار ماندگاری تبدیل می شود که توانسته با مخاطب ارتباط برقرار کند.

این بازیگر سینما و تلویزیون با تاکید بر این که حضور حضرت عباس (ع) در کنار نهر علقمه یکی از زیباترین و شورانگیزترین صحنه های سریال مختارنامه است خاطرنشان کرد: مخاطبان در قسمت های آینده شاهد این صحنه های تاثیرگذار خواهند بود و من پیش بینی می کنم آن شب تمام مردم ایران به عشق حضرت عباس (ع) با دیدن این صحنه ها اشک بریزند.

رویگری ادامه داد: من صحنه های مربوط به حضرت عباس (ع) در کنار نهر علقمه را بدون تدوین دیدم و آن چنان تحت تاثیر قرار گرفتم که در تمام آن لحظه ها اشک ریختم و یقین دارم تماشاچیان تلویزیون نیز با دیدن این صحنه ها چنین احساسی پیدا خواهند کرد.

رویگری به چالش هایی که در مورد نشان دادن چهره حضرت عباس (ع) در سریال مختارنامه پیش آمد، اشاره کرد و گفت: من به عنوان یکی از عوامل این سریال آرزو دارم که مردم از دیدن صحنه های بسیار تاثیرگذار مربوط به حضرت ابوالفضل (ع) آن هم به شکل کامل محروم نشوند زیرا خیلی حیف است که این صحنه ها آن طور که به تصویر کشیده شده به نمایش در نیاید.

وی دیالوگ های سریال مختارنامه را یکی از نقاط قوت این اثر تلویزیونی دانست و اظهار داشت: میرباقری را باید استاد نوشتن دیالوگ های سریال های تاریخی - مذهبی دانست که در این زمینه در میان کارگردانان ما بی رقیب است.

وی تکنیک بالای فیلم سازی و علاقه فراوان نسبت به مضامین دینی را از ضروریات ساخت فیلم های دینی عنوان کرد و یادآور شد: ساخت این گونه آثار به ویژه درباره امام حسین (ع) باید به فیلم سازانی واگذار شود که از پس بیان این موضوعات برآیند و با پشتوانه غنی مطالعاتی این کار را انجام دهند.

بازیگر نقش «کیان» سریال مختارنامه بازی در نقش «کیسان بن عمره» مشهور به کیان را یکی از افتخارات کارنامه بازیگری اش دانست و یادآور شد: من به عنوان یک بازیگر، نقش کیان را عاشقانه دوست داشتم و عاشقانه و صادقانه برای ایفای آن زحمت کشیدم.