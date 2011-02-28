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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۸

احداث برجکهای دیده بانی مرزی در شمال شرق کشور

احداث برجکهای دیده بانی مرزی در شمال شرق کشور

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: برای حفاظت بیشتر مرزها در شمال شرق کشور هم پاسگاه و برجک های دیده بانی مرزی ساخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار علی عبداللهی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از پاسگاه های  مرزی اینچه برون، دانشمند و مختومقلی در گلستان افزود: اجرای طرح جامع امنیت پایدار مرزها تا دو ماه دیگر در مرزها آغاز می شود.

وی اظهار داشت: با تصویب نهایی این طرح و محول شدن اجرای آن به وزارت کشور، اردیبهشت 90 این طرح اجرا می شود.
سردار عبداللهی افزود: در این طرح، امور مرزها در هفت کارگروه سازماندهی شده است.

وی معیشت مرزنشینان، حریم مرز، مناطق ممنوع رفت و آمد، تجارت،  گذر مرزی و انسداد فیزیکی را از محور های اصلی طرح جامع امنیت پایدار مرزها بیان کرد.

سردار عبداللهی، بستن مرز، ساخت کانال و دیوار های بتنی جنوب شرق کشور را از جمله فعالیت های وزارت کشور برای کاهش رفت و آمد کاروان های قاچاق و گروه های تروریستی  بیان کرد.

استان گلستان  با ترکمنستان 120 کیلومتر مرز خاکی و 85 کیلومتر مرز آبی مشترک  دارد که از امن ترین مرزهای کشور است.
 

کد مطلب 1263133

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