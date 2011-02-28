میزان آب رودخانه های گلستان 80 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان عصر یکشنبه در ستاد خشکسالی استان افزود: همچین میزان بارندگی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد کاهش یافته است.
وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی وضعیت منابع و مصارف آب و پیش بینی روند و چالش های پیش روی و نیز بررسی اجمالی فعالیت های انجام شده دستگاه ها و برنامه های آتی مرتبط اعلام کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای با اشاره به کاهش میزان نزولات جوی در سال جاری گفت: با پیش بینی های انجام شده وقوع خشکسالی در تابستان محتمل و اتخاذ تمهیدات مناسب با توجه به تجربیات خوب دستگاه های استانی در این خصوص ضروری است.
وی در ادامه از اقدامات در دست اقدام و انجام شده آب منطقه ای به آغاز عملیات اجرایی علاج بخشی سد وشمگیر که از مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری بوده است اشاره کرد.
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