میزان آب رودخانه های گلستان 80 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان عصر یکشنبه در ستاد خشکسالی استان افزود: همچین میزان بارندگی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد کاهش یافته است.

وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی وضعیت منابع و مصارف آب و پیش بینی روند و چالش های پیش روی و نیز بررسی اجمالی فعالیت های انجام شده دستگاه ها و برنامه های آتی مرتبط اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای با اشاره به کاهش میزان نزولات جوی در سال جاری گفت: با پیش بینی های انجام شده وقوع خشکسالی در تابستان محتمل و اتخاذ تمهیدات مناسب با توجه به تجربیات خوب دستگاه های استانی در این خصوص ضروری است.

وی در ادامه از اقدامات در دست اقدام و انجام شده آب منطقه ای به آغاز عملیات اجرایی علاج بخشی سد وشمگیر که از مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری بوده است اشاره کرد.

حیدریان افزود: پس از تکمیل مطالعات بر روی سد وشمگیر، عملیات اجرایی آن در دهه فجر سالجاری آغاز شده است.

وی، اقدامات انجام شده در سال آبی 90-89 با رویکرد تداوم خشکسالی را، اطلاع رسانی جهت آبگیری زود هنگام مخازن ذخیره آب (سدها و آببندان) ، تسریع در عملیات تعمیر،نگهداری تاسیسات آبی، تسریع در عملیات مرمت و بازسازی تاسیسات آبی، تداوم جلسات توزیع آب سدها و جلسات محلی مربوط به بررسی مشکلات هر سد دانست.