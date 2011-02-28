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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

میزان آب رودخانه های گلستان 80 درصد کاهش یافت

میزان آب رودخانه های گلستان 80 درصد کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: طی پنج ماهه اول سال آبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان کاهش آورد رودخانه ها با توجه به تناوب خشکسالی های گذشته حدود 80 درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان عصر یکشنبه در ستاد خشکسالی استان افزود: همچین میزان بارندگی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد کاهش یافته است.

وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی وضعیت منابع و مصارف آب و پیش بینی روند و چالش های پیش روی و نیز بررسی اجمالی فعالیت های انجام شده دستگاه ها و برنامه های آتی مرتبط اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای با اشاره به کاهش میزان نزولات جوی در سال جاری گفت: با پیش بینی های انجام شده وقوع خشکسالی در تابستان محتمل و اتخاذ تمهیدات مناسب با توجه به تجربیات خوب دستگاه های استانی در این خصوص ضروری است.

وی در ادامه از اقدامات در دست اقدام و انجام شده آب منطقه ای به آغاز عملیات اجرایی  علاج بخشی سد وشمگیر که از مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری بوده است اشاره کرد.

حیدریان افزود:  پس از تکمیل مطالعات بر روی سد وشمگیر، عملیات اجرایی آن در دهه فجر سالجاری  آغاز شده است.
 
وی، اقدامات انجام شده در سال آبی 90-89 با رویکرد تداوم خشکسالی را، اطلاع رسانی جهت آبگیری زود هنگام مخازن ذخیره آب (سدها و آببندان) ، تسریع در عملیات تعمیر،نگهداری تاسیسات آبی، تسریع در عملیات مرمت و بازسازی تاسیسات آبی، تداوم جلسات توزیع آب سدها و جلسات محلی مربوط به بررسی مشکلات هر سد دانست.
کد مطلب 1263135

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