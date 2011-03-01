بدخواهان دانشگاه آزاد مایوس می شوند/ تقاضا برای تحصیل در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای هیئت امنای استانی مناطق ۹ و ۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی از جمله دانشگاه آزاد گرگان با اشاره به سنگ‌اندازی‌های مداوم بدخواهان این درخت تناور تصریح کرد: خانواده معظم دانشگاه آزاد اسلامی به یاری خداوند و با کمک دوستداران آن به آینده‌ای بهتر نظر دارند و مشکلات و موانع را یکی پس از دیگری مرتفع و امید تنگ‌نظران را به یأس مبدّل خواهند ساخت.

وی با اشاره به چگونگی شکل‌گیری این نهاد بزرگ آموزش عالی، مهمترین عامل تأسیس دانشگاه آزاد را تقاضای فزاینده در میان جوانان مشتاق ایران اسلامی برشمرد و تأکید کرد: با گذشت سه دهه از رشد بالنده این شجره طیبه همچنان تقاضا برای تحصیل در دانشگاه وجود دارد اگرچه مقاطع آن نسبت به قبل تفاوت کرده است.

وی احساس نیاز را موتور حرکت و پیشرفت جوامع عنوان و با تأکید بر اینکه آموزش عالی پس از انقلاب در کشور رشد شتابنده‌ای داشته است افزود: این با روح اسلامی سازگاری ندارد که برای تحصیل علم و دانش در جامعه تقاضا وجود داشته باشد و ما نتوانیم پاسخی در خور برای این درخواست داشته باشیم.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، تقاضا برای تحصیل در مدارج و مقاطع بالای دانشگاهی را نیاز فوری حال حاضر نظام جمهوری اسلامی خواند و تصریح کرد: ما باید بتوانیم با اقدامات و برنامه‌های صحیح مردان و زنانی که قصد تحصیل و خدمت در مقاطع بالاتر را دارند به خوبی جذب کنیم تا آنان ناچار نشوند تأمین این نیاز را در خارج از کشور جستجو کنند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ایجاد هیئت‌های امنای استانی و تفویض اختیارات مراکز و واحدها و مناطق گوناگون دانشگاه آزاد را طرحی درست و متناسب با وسعت نیازهای کنونی این دانشگاه خواند و گفت: انشاءالله این استقلال و مدیریتی که به مناطق و استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی واگذار شده زمینه ارتقای بیش از پیش کیفی و کمّی و پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر اقصی نقاط کشور را فراهم کند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به لزوم ایجاد ارتباط مستمر و گسترده‌تر میان واحدهای دانشگاه درسراسر کشور با رسانه‌ها و شخصیت‌های تأثیرگذار، ایجاد رقابت و مسابقه در میان واحدهای گوناگون دانشگاه آزاد اسلامی و نیز سایر مراکز آموزش عالی را یکی از طرح‌های مفیدی دانست که می‌تواند به همراه مشوق‌های گوناگون مادی و معنوی زمینه‌های رشد خلاقیت و ابتکار را در جای‌جای ایران اسلامی فراهم کند.