2700 هکتار از جنگل های گلستان سوخت

مید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این سطح، دو هزار و 700 هکتار آن در جنگلهای طبیعی و پهن برگ و 60 هکتار در جنگلهای سورنی برگ در مینودشت و کلاله بود.

وی اظهار داشت: جنگلهای طبیعی تنها 10 درصد حسارت دیده اند که بصورت طبیعی قابل تجدید خواهند بود اما 30 هکتار ازجنگلهای سوزنی برگ 100درصد از بین رفته و باید تجدید کشت شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: در اداره کل منابع طبیعی برای اطفاء حریق اعتبار داریم اما کافی نیست و امکانات این اداره کل جوابگوی نیاز های استانی که سالانه به طور متوسط بیش از 100 مورد حریق را شاهد است، نیست.

سلامتی ادامه داد: طرح پیشگیری و اطفاء حریق استان تدوین شده است که برنامه های کوتاه و بلندمدت در آن در نظر گرفته شده است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: برنامه های کوتاه مدت شامل اموزش و ترویج است و آموزش در سطح روستاها و دستگاهها به منظور پیشگیری از حریق در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: برنامه های اجرایی در نظر گرفته شده در این طرح شامل تهیه تجهیزات مناسب با حریق سال جاری، در حریق امسال امکانات کم بود اما امکانات اولیه را دارا بودیم، با بالگرد و هواپیماهای سمپاش نیز قرارداد داشتیم.

وی افزود: برنامه های بلند مدت در این طرح شامل چهار ایستگاه زمینی اطفاء حریق برای مناطق بحرانی که دارای امکانات اطفاء حریق، ماشین های سنگین و کمک دار باشند.