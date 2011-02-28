1300 طرح اشتغالزا برای مددجویان امداد در گلستان اجرا شد

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: براساس قرارداد بین این نهاد با استانداری و اداره کل کار و امور اجتماعی، مقرر بود 640 طرح اشتغالزا اجرا شود که این رقم تا امروز به 1300 طرح رسید.

وی اظهار داشت: از مجموع طرح های اجرا شده، در سالجاری 327 طرح اشتغالزایی از محل اعتبارات قرص الحسنه این نهاد در استان اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: تا سال قبل 18 هزار و 314 طرح اشتغالزا برای مددجویان در استان اجرا شد.

مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: برای اجرای طرح های اشتغالزا مددجوان در سالجاری 910 میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

حاجی اکبری، هدف اصلی این طرح ها را تبدیل نیروی مصرف کننده به نیروی تولید کننده برشمرد و گفت: با ایجاد این طرح ها، ناهنجاریهای اجتماعی کاهش می یابد.

وی افزود: طرح های اشتغالزا در روستاها نیز در دست اجراست که هدف اصلی آن جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهاست.

وی یادآورشد: در سایه اجرای این طرح ها، شمار زیادی از مددجویان کمیته امداد، امروز به حامیان تبدیل شده اند.

7.5 درصد جمعیت گلستان تحت حمایت کمیته امداد هستند.