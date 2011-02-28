ضعف قرائت قرآن در دانشجویان رفع نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حجت‌الاسلام محسن قرائتی در جشنواره نماز آبشار رحمت الهی درسالن همایش دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افزود: در نماز بهترین مکان را انتخاب کنید و بهترین آب، خاک، لباس و عطر را به کار ببرید زیرا نماز ستون دین است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور افزود: نماز دربرگیرنده احکامی از قبیل عدالت، نظم، حضور در صحنه، انتخابات، آزادی، توجه به ارزش‌ها، زیبایی صورت، رنگ، عطر، شانه، مسواک، مهر کربلا، خورشید، ماه، ستاره، توحید، نبوت، نبوت خاصه پیامبر (ص)، امامت، معاد، حشر و نشر، آهنگ و موسیقی، تمام اعضای بدن، حقوق، سیاست، آرایش، ادب، اطاعت، آب، خاک، تغذیه، حق و توجه به فقرا است.

وی تصریح کرد: نماز در خود دارای 300 نخ بوده که هر نخ آن یک کتاب است و من موفق به رمزگشایی پنج نخ آن شدم.

قرائتی بیان داشت: من هنوز نماز را نشناختم، ما نماز را در حد خم و راست شدن می‌شناسیم در حالی که هیچ کمالی یافت نمی‌شود که در نماز ذکر نشده باشد.

قرائتی تصریح کرد: بعد از برگزاری این جشنواره‌ها باید به دنبال عمل آن باشیم که خروجی ما از این جشنواره‌ها چقدر بوده چرا که زحمت ما با این خروجی‌ها تعیین می‌شود.

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وی با اشاره به اینکه ثمره علم بندگی پروردگار است، بیان داشت: چقدر علم توانسته است بندگی ما را افزایش داده و خالص‌تر کند، آموزش و پرورش ما چقدر با علم توانستند در مسیر الهی گام بردارند، ببینیم دانش‌آموزان، دانشجویان و یا اساتید ما کدام بیشتر در صف نماز جماعت حضور دارند تا بسنجیم که علم در کدام مقطع موفق‌تر بوده است.

قرائتی تصریح کرد: نماز مانند پلیس است، این نماز می‌تواند پلیس اعمال باشد و بازدارنده و اخطار دهنده باشد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشو بیان داشت: باید در دروس و فرهنگ ما تغییر ایجاد شود تا دانشجوی ادبیات ما ضعف در خواندن قرآن نداشته باشد و دانش‌آموز ما با اینکه عربی می‌خواند هنگام قرآن خواندن دچار مشکل نباشد.

