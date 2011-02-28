طرح نشاط اجتماعی در مازندران اجرایی می شود

علیرضا جانبازی در گفتگویی افزود: در راستای اجرای نشاط اجتماعی برای عموم مردم، در حول یکی از محورهای نهگانه دور سوم سفر دولت به استان که با نگرش و رویکرد فرهنگی بوده، ارتقاء فرهنگ عمومی و توسعه کمی و کیفی فعالیتها در فضای فرهنگی با تاکید بر معارف، معیارها و ارزشهای اسلامی تدوین شده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به ارائه الگوهای جامعه امن، با نشاط و سالم و بهره گیری از آموزه های دینی، بومی و محلی و توجه به بهداشت روانی که با پرهیز از عوامل ایجاد کننده، نگرانی و بی اعتمادی سبب افزایش نشاط اجتماعی، امنیت اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس می شود از جمله فعالیتهای شادی بخش حامعه برای برگزاری جشن ها و مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی است.



جانبازی با اشاره به اینکه جشن ها ویژگی مشترک تمامی فرهنگها بوده و در اصل جشن برپایی مراسم نیایش و سپاس به مناسبت یک پیروزی یا واقعه اجتماعی است تصریح کرد: لزوم گسترش نشاط اجتماعی در جهت کاهش جرائم با عدم وجود نشاط، روحیه اعتماد به نفس و شادی عمومی در بین مردم و تحکیم نهاد مقدس خانواده ضرورت برگزاری جشنواره ها و مراسمات را نشان می دهد.



وی برپایی کوهنوردی خانوادگی، پیاده روی خانوادگی، ماهیگیری خانوادگی، جشنواره سفره آرایی، بهترین سفره های نوروزی، غذاهای محلی، جشنواره گل و گیاه، موسیقی محلی، نقاشی خیابانی ویژه کودکان را بخشی از برنامه های طرح نشاط اجتماعی در آستانه و ایام نوروز در مازندران برشمرد.



جانبازی از برگزاری جنگ های شادی برای عموم افراد جامعه در شهرهای مختلف استان خبر داد و گفت: ایجاد اتاق فکر نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه در زمینه گسترش نشاط اجتماعی ضروری است.



مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

