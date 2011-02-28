مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد کشور پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا در مراسم اختتامیه این مسابقات گفت: این دوره از مسابقات با توجه به دارا بودن داروران بین اللملی و کشوری از سطح بسیار بالایی برخوردار بوده است.

سید مهدی احمدی افزود: در این دوره از مسابقات با حضور 30 واحد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه، مازندران و گیلان و 214 نفر شرکت کننده برگزار شد.

وی تصریح کرد: هشت داور بین المللی، کشوری و استانی این مسابقات را داوری کردند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکاء بیان داشت: از این تعداد شرکت کننده، 136 برادر و 88 نفر از خواهران هستند که در بخش شفاهی قرائت، ترتیل، حفظ و اذان به رقابت پرداختند.

احمدی ادامه داد: از فروردین ماه سال 90 دانشگاههای آزاد مازندران جزء منطقه سه باقی مانده و دانشگاههای آزاد گیلان به منطقه 17 تبدیل می شوند و در هر منطقه به طور جداگانه مسابقات قرآن و عترت برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در ماهیت قرائت هیچ فرقی وجود ندارد خاطر نشان کرد: تفاوت در درجات قرائت قرآن است و به همین دلیل در برخی از موارد بین نفر اول و دوم، با اختلاف ناچیزی فاصله ایجاد می شود.

احمدی بیان داشت: نفرات اول برگزیده در هر رشته در این دوره از مسابقات در مسابقات کشوری که سال آینده در یاسوج برگزار می شود شرکت می کنند.

نتایج این دوره از مسابقات به تفکیک برادران وخواهران در رشته های مختلف به ترتیب زیر اعلام شده است:

در بخش برادران در اذان علی اسماعیلی از دانشگاه آزاد اسلامی آمل، محمد رضا پوری از نکا و محمد زارع از قائمشهر رتبه های اول تا سوم شدند.

در اذان کارمندان نیز عسگری جعفری از قائمشهر، علی رضا کافی از ساری و عباس بابانژاد از تنکابن اول تا سوم، در بخش تحقیق اساتید، نقی عالیشاه از نکا، محمد ابراهیم طلوع از لاهیجان و علیجان امیریان از رشت اول تا سوم، در بخش تحقیق دانشجویان، علی محمد پور از نکا، محمد رضا صفری از انزلی و مهدی شمس از چالوس اول تا سوم، در بخش تحقیق کارمندان حسن رجب زاده از رشت، محمد حسن آخوندیان از ساری مقام اول و دوم، در ترتیل اساتید، سید احمد میریان از ساری ، سید مهدی احمدی از نکا و حسن سعیدی از رشت اول تا سوم شدند.

در ترتیل دانشجویی اسماعیل ابراهیم نژاد از ساری، سید شرف الدین میریان از سوادکوه و محمد شهربانویی از انزلی اول تا سوم، در ترتیل کارمندان مهدی تاجور از قائمشهر رتبه اول، در حفظ 10 جزء محمد محسنی از نکا و در حفظ 20 جزء سید حسین مرتضوی از نکا رتبه اول را از آن خود کردند.