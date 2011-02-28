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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۲

قرائتی خواستار شد:

هیئت امنای مساجد از بین جوانان انتخاب شود

هیئت امنای مساجد از بین جوانان انتخاب شود

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه هیئت امنای مساجد مملو از افراد پیر و قدیمی شده است اظهار داشت: به منظور تقویت حضور جوانان در مساجد، باید هیئت امنای این مکان مقدس از بین قشر جوان جامعه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح مسجد محمد رسول الله(ص) ساری افزود: اکثر هیئت امنای مساجد که البته احترامشان واجب است اعتقادی به مشارکت جوانان در فعالیتهای مساجد ندارند.

وی خاطر نشان کرد: جوانان این زمانه دارای استعدادهای غنی و خلاق برای شکوفایی داشته و می توانند مسجد را به پایگاه فرهنگی و هنری مناطقشان تبدیل کنند.
 
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه مسجد مکانی مقدس بوده و با بانک تفاوت فاحشی دارد تصریح کرد: در این مکان مقدس فقیر و غنی نباید از یکدیگر تمیز داده شوند.
 
قرائتی با بیان اینکه زمینه حضور افراد غنی و فقیر اگر در مساجد بیشتر فراهم شود دیگر نیاز به فرهنگ عمومی و نهادهای حمایتی در جامعه نیست یادآورشد: مسجد باید وصل بین مرجعیت و روحانیت باشد.
 
این مسئول با اعلام اینکه قبل از نمازهای یومیه، ذکر اذان به صورت زنده و توسط مکبران جوان قرائت شود افزود: اذان رادیویی اثرگذاری مناسبی ندارد.
 
نماینده ولی فقیه و رئیس ستاد اقامه نماز کشور افزود: روحانیان باید ضمن دعوت از حضور پرشورتر جوانان در مساجد باید سخنرانیهای عوام فهم و خواص پسند ارائه دهند.
 
قرائتی با بیان اینکه احترام به کودکان باید در مساجد بیشتر شود تصریح کرد: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر از طریق نهادهای فرهنگی نظیر مسجد میسر است.
کد مطلب 1263147

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