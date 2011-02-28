هیئت امنای مساجد از بین جوانان انتخاب شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح مسجد محمد رسول الله(ص) ساری افزود: اکثر هیئت امنای مساجد که البته احترامشان واجب است اعتقادی به مشارکت جوانان در فعالیتهای مساجد ندارند.

وی خاطر نشان کرد: جوانان این زمانه دارای استعدادهای غنی و خلاق برای شکوفایی داشته و می توانند مسجد را به پایگاه فرهنگی و هنری مناطقشان تبدیل کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه مسجد مکانی مقدس بوده و با بانک تفاوت فاحشی دارد تصریح کرد: در این مکان مقدس فقیر و غنی نباید از یکدیگر تمیز داده شوند.

قرائتی با بیان اینکه زمینه حضور افراد غنی و فقیر اگر در مساجد بیشتر فراهم شود دیگر نیاز به فرهنگ عمومی و نهادهای حمایتی در جامعه نیست یادآورشد: مسجد باید وصل بین مرجعیت و روحانیت باشد.

این مسئول با اعلام اینکه قبل از نمازهای یومیه، ذکر اذان به صورت زنده و توسط مکبران جوان قرائت شود افزود: اذان رادیویی اثرگذاری مناسبی ندارد.

نماینده ولی فقیه و رئیس ستاد اقامه نماز کشور افزود: روحانیان باید ضمن دعوت از حضور پرشورتر جوانان در مساجد باید سخنرانیهای عوام فهم و خواص پسند ارائه دهند.

قرائتی با بیان اینکه احترام به کودکان باید در مساجد بیشتر شود تصریح کرد: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر از طریق نهادهای فرهنگی نظیر مسجد میسر است.