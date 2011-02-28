40 دانشجوی ممتاز و نوآور بسیجی در قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مراسم نهمین دوره جشنواره تجلیل از دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی و شاهد و ایثارگر شامگاه یکشنبه با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم، فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) و جمعی از دانشجویان و استادان در محل در دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار شد.
دبیر این جشنواره در سخنانی در این مراسم گفت: قبل از این 9 دوره ده دوره دیگر با عنوان تجلیل از طلاب و دانشجویان ممتاز و مبتکر بسیجی برگزار شده بود.
دریافت 300 اثر علمی
سیدحامد قریشی اضافه کرد: دبیرخانه این جشنواره از آذرماه سال قبل دائمی شد و 300 اثر به نهمین جشنواره در قالب کتاب، پایان نامه، مقاله علمی، مجامع علمی و ... به دبیرخانه ارسال شده است.
در ادامه این مراسم از برترینهای رشتههای مختلف تقدیر شد؛ در بخش کتاب، عاطفه جمال لو، غلامحسین مقیمی، یحیی علوی فر و علی هاشمی رتبه های اول تا چهارم را به دست آوردند.
برگزیدگان پایان نامه
در بخش مقاله معصومه سائلی، سیده عالیه آذرتوس، علی بنائیان و غلامحسین مقیمی و در بخش پایان نامه احمدعلی افتخاری، امیرحسین رهبر، مصطفی مسعودیان و عاطفه حجتی رتبه های ممتاز را از آن خود کردند.
طاهره روشن، سیمین صادقی، نغمه خوشحالی، مریم بهرامیان، مرضیه بهرامی و مریم سادات میری به عنوان دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی و بتول اسفندیار، حمیدرضا محمدی، لیلا غلامی، حسین شاه بازپور، زهره پناهیان و زهره بازماندگان به عنوان دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد معرفی شدند.
برگزیدگان مجامع و کانونهای برتر علمی
در بخش کانونهای علمی برتر فاطمه حسنی، زهرا زارعی، محبوبه ذوالفقار قمی، میهن دوست و طاهره روشن موفق به کسب رتبه ممتاز شدند و در بخش مجامع علمی فاطمه کریمی، زهره دانشجو، محمدجواد دهقان و مریم ملکی موفق به رتبه چهارم شدند.
استادان برتر
همچنین محمدرضا یزدیان، محمد جنتی فر، حجت الاسلام سیدفاضل موسوی و محسن رفیعی در بخش استادان و علی سرداب یار، منصوره رضایی و ایمان خوشرفتار در بخش دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع ارشد و دکتری رتبه های ممتاز را از آن خود کردند.
قم - خبرگزاری مهر: 40 دانشجوی ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی قمی با برپایی مراسمی مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مراسم نهمین دوره جشنواره تجلیل از دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی و شاهد و ایثارگر شامگاه یکشنبه با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم، فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) و جمعی از دانشجویان و استادان در محل در دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار شد.
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