40 دانشجوی ممتاز و نوآور بسیجی در قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مراسم نهمین دوره جشنواره تجلیل از دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی و شاهد و ایثارگر شامگاه یکشنبه با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم، فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) و جمعی از دانشجویان و استادان در محل در دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار شد.



دبیر این جشنواره در سخنانی در این مراسم گفت: قبل از این 9 دوره ده دوره دیگر با عنوان تجلیل از طلاب و دانشجویان ممتاز و مبتکر بسیجی برگزار شده بود.



دریافت 300 اثر علمی



سیدحامد قریشی اضافه کرد: دبیرخانه این جشنواره از آذرماه سال قبل دائمی شد و 300 اثر به نهمین جشنواره در قالب کتاب، پایان نامه، مقاله علمی، مجامع علمی و ... به دبیرخانه ارسال شده است.



در ادامه این مراسم از برترین‌های رشته‌های مختلف تقدیر شد؛ در بخش کتاب، عاطفه جمال لو، غلامحسین مقیمی، یحیی علوی فر و علی هاشمی رتبه های اول تا چهارم را به دست آوردند.



برگزیدگان پایان نامه



در بخش مقاله معصومه سائلی، سیده عالیه آذرتوس، علی بنائیان و غلامحسین مقیمی و در بخش پایان نامه احمدعلی افتخاری، امیرحسین رهبر، مصطفی مسعودیان و عاطفه حجتی رتبه های ممتاز را از آن خود کردند.



طاهره روشن، سیمین صادقی، نغمه خوشحالی، مریم بهرامیان، مرضیه بهرامی و مریم سادات میری به عنوان دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی و بتول اسفندیار، حمیدرضا محمدی، لیلا غلامی، حسین شاه بازپور، زهره پناهیان و زهره بازماندگان به عنوان دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد معرفی شدند.



برگزیدگان مجامع و کانونهای برتر علمی



در بخش کانون‌های علمی برتر فاطمه حسنی، زهرا زارعی، محبوبه ذوالفقار قمی، میهن دوست و طاهره روشن موفق به کسب رتبه ممتاز شدند و در بخش مجامع علمی فاطمه کریمی، زهره دانشجو، محمدجواد دهقان و مریم ملکی موفق به رتبه چهارم شدند.



استادان برتر



همچنین محمدرضا یزدیان، محمد جنتی فر، حجت الاسلام سیدفاضل موسوی و محسن رفیعی در بخش استادان و علی سرداب یار، منصوره رضایی و ایمان خوشرفتار در بخش دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع ارشد و دکتری رتبه های ممتاز را از آن خود کردند.