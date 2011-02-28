ایران باید به الگوی همه جهانیان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ابوالفضل ملاحسنی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی و شاهد و ایثارگر استان قم که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار شد اضافه کرد: یکی از رسالتهای بزرگ جوانان ما در مقطع فعلی ساختن کشور است همان طور که نسل اول و دوم انقلاب اسلامی نقش بی بدیل خود را در پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی به درستی انجام دادند رسالت جوانان امروز هم ساختن کشور در تمامی ابعاد است.



وی ابرازداشت: امروز جوانان ما با کار و تلاش و همت مضاعف و تحقیق و پژوهش در تمامی عرصه ها باید کشور را به قله پیشرفت برسانند که دور از دسترس نیست.



انقلاب اسلامی؛ نعمتی بزرگ برای کشور



ملاحسنی با بیان اینکه انقلاب یک نعمت بزرگ برای کشور بود ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی حرکتهای علمی و سازندگی های زیادی در کشور ایجاد شده و کارآمدی نظام اثبات شده است.



رئیس سازمان بسیج دانشجویی تصریح کرد: وضعیت امروز کشور به هیچ عنوان قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست و علیرغم تحریم‌های اقتصادی و جنگ و تهاجم فرهنگی و ... به اندازه 200 ، 300 سال کار در کشور انجام شده است.



عقب ماندگی تاریخی از راه‌های میان بر جبران شود



ملاحسنی خاطرنشان کرد: زمانی که قافله علم در دنیا به حرکت درآمده بود حاکمان نالایق دوره قاجار و پهلوی بر سرکار بودند و کشور دچار عقب ماندگی شد.



وی با بیان اینکه این عقب ماندگی تاریخی به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید از طریق راه‌های میان بر و جهش علمی جبران شود افزود: اگر راه رفته غرب را طی کنیم و مسیر آنها برویم فاصله علمی ما باز هم با آنها بیشتر خواهد شد لذا باید از راههای بومی فاصله هایی که امروز کمتر شده به حداقل برسانیم.



تحقق شعار"ما می توانیم"



ملاحسنی ابراز داشت: اگر 40 سال قبل پیشرفت‌های هسته‌ای و نانو و ... عنوان می‌شد بیشتر شبیه طنز بود اما امروز شعار ما می‌توانیم به برکت خون شهدا و انقلاب اسلامی محقق شده است.



وی افزود: ایران می‌تواند به حدی از رشد علمی برسد که مایه مباهات برای جهان اسلام باشد و چشم‌ها را خیره کند و مایه امیدواری دوستان و ناراحتی دشمنان باشد.



کارآمدی نظام باید صدرصد تحقق یابد



ملاحسنی خاطرنشان کرد: کارآمدی نظام مردمسالار دینی باید به صورت صد در صد محقق شود در این صورت خود به خود ایران به الگوی جهانیان تبدیل می‌شود همان طور که امروز کشورهای عربی و آفریقایی از انقلاب اسلامی الهام گرفته‌اند.

