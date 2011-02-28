۱۷۱ میلیارد ریال سود سهام عدالت در قم پرداخت شد

مجید آقا علی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به اینکه تاکنون ۱۷۱ میلیارد و ۲۳۲ میلیون و ۲۱۱ هزار ریال سود سهام عدالت در قم پرداخت شده است گفت: این مقدار سود مربوط به ۱۹۶ هزار و ۶۳۶ نفر بوده است.

وی ادامه داد: افراد تحت تکفل بهزیستی و کمیته امداد، روستائیان، فرهنگیان، بازنشستگان ادارات و تأمین اجتماعی و کارمندان از جمله افرادی هستند که سود سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند.



بیش از 625 هزار نفر در قم واجد شرایط دریافت سهام عدالت هستند



معاون اقتصادی سازمان اقتصاد و دارایی قم با بیان اینکه تاکنون ۶۲۵ هزارو ۷ نفر واجد دریافت سهام عدالت در استان شناسایی شده‌اند گفت: از این تعداد تنها ۵۷۵ هزارو ۳۱۳ نفر برای دریافت فرم و ثبت نام اقدام کرده‌اند.



وی مهاجرت به شهر‌های دیگر از جمله دلایل عدم مراجعه برخی از این افراد عنوان کرد و ادامه داد: مشکلی برای افرادی که تاکنون مراجعه نکرده‌اند وجود ندارد و آن‌ها می‌توانند هم اکنون نیز برای دریافت سهام عدالت خود اقدام و ثبت نام کنند.