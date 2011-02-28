7 هزار نفر در رابطه با جرایم مواد مخدر در قم دستگیر شدند

سردار مهدی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به طرح‌های پاکسازی مناطق مختلف شهر که توسط نیروی انتظامی اجرا می‌شود بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در رابطه با این موضوع حدود ۷ هزار و ۸۰۰ نفر از کسانی‌که در خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر نقش داشتند دستگیر شده‌اند.

وی با بیان اینکه قم از استان‌هایی است که در مرکزیت کشور و شاهراه ۱۷ استان قراردارد و به همین دلیل عبورو مرور فراوانی از آن صورت می‌گیرد گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان قم، این استان محور‌ترانزیت مواد مخدر است و همین امر منجر شده که کشفیات‌ترانزیت مواد مخدر در آن قابل توجه باشد.

فرمانده انتظامی استان قم درباره خرید و فروش و توزیع مواد مخدر در استان قم افزود: از لحاظ آلودگی مواد مخدر، حاشیه شهر قم به دلیل فقر فرهنگی و وجود افراد مهاجر، بیشترین آلودگی را دارد.

وی در عین حال تأکید کرد: قم از لحاظ آلودگی به مواد مخدر جزو استان‌های آلوده کشور محسوب نمی‌شود.



سردار توکلی در ادامه با تأکید بر اینکه با مبحث مواد مخدر باید به صورت ریشه‌ای برخود کرد گفت: بحث مواد مخدر پدیده اجتماعی ریشه داری است و برخورد با آن به برهه زمانی طولانی نیازمند است و مهم‌ترین کاری که در این زمینه باید صورت گیرد فرهنگ سازی است.

75 درصد معتادین پس از ترک مجدد به اعتیاد روی می آوردند



وی ادامه داد: با توجه به ویژگی مواد مخدر و چسبندگی آن، کسی که آلوده به مواد مخدر باشد به راحتی نمی‌تواند از آن جدا شود، این نکته را ما به خوبی در مراکز‌ترک اعتیاد مشاهده می‌کنیم که ۷۵ درصد از معتادینی که برای‌ترک به این مراکز مراجعه می‌کنند دوباره به سمت اعتیاد بازخواهند گشت و این نیز یکی از نکاتی است که برخورد با این پدیده اجتماعی را دچار مشکل کرده است.



فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه در بحث مواد مخدر عوامل دیگر نیز نقش دارند اضافه کرد: مسائل روحی و روانی، دوستان ناباب و در برخی موارد خانواده نیز در گرایش افراد به مواد مخدر نقش دارند در حالی که نقش پلیس در این میان تنها به برخورد فیزیکی محدود می‌شود.



وی با تأکید براینکه تنها با نگهداری و بازداشت معتادین معضل اعتیاد حل نمی‌شود بیان کرد: درمان به شیوه مناسب، توانمندسازی اجتماعی، احساس مسئولیت جمعی و نظارت خانواده می‌تواند در پیشگیری و درمان اعتیاد در افراد نقش داشته باشد.



تا زمانی که تقاضا برای مواد مخدر وجود داشته باشد عرضه نیز وجود خواهد داشت



توکلی بیان کرد: البته باید بدین نکته توجه داشت که تا زمانی که تقاضا برای مصرف مواد مخدر وجود داشته باشد عرضه نیز وجود خواهد داشت و اگر هم چنین نباشد نهایتا یک جایگزین برای آن پیدا می‌شود و همین امر موجب گسترش مواد مخدرهای صنعتی طی سال‌های اخیر شده است.