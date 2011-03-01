جودوکاران جوان ایران برای موفقیت نیاز به حمایت دارند

مجید زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: 6 نفر از اعضای تیم جوانان با بالا رفتن سن‌شان دیگر نمی توانند در این رده سنی مبارزه کنند. با تغییر ترکیب تیم و حضور نفرات جدید کار برای کسب موفقیت در دور بعدی رقابت‌های قهرمانی آسیا سخت و دشوار می کند.

وی ادامه داد: به دلیل همین تغییرات فدراسیون باید از تیم جوانان حمایت کرده و با سرمایه گذاری بیشتر این تیم را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده کند. من تمرینات خوبی را برای آماده سازی تیم در نظر دارم ولی نمی توانیم بدون حضور در تورنمنت و یا اردوی مشترک خارجی کاری از پیش ببریم.

زارعیان افزود: برنامه خود را به فدراسیون ارائه داده و می دانم که فدراسیون هم برای حضور موفقیت آمیز در مسابقات قهرمانی آسیا ما را حمایت خواهد کرد، چرا که آینده جودو را همین نفرات می سازند و مسئولان جودو بیش از هر کس دیگری به فکر آینده جودو هستند.

سرمربی تیم جوانان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سه شنبه گذشته تمرینات تیم جوانان به همراه تیم بزرگسالان آغاز شد، صبح ها در کنار تیم بزرگسالان و عصر ها اختصاصی تمرین خواهیم. تا شهریورماه آینده که زمان برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا برگزار خواهد شد، مدت زمان مناسبی در اختیار داریم و باید از این زمان بهترین بهره را ببریم.

وی در پایان در مورد اردوی ازبکستان هم گفت: قرار بود دو نفر به همراه تیم بزرگسالان به ازبکستان اعزام شود که با این امر مخالفت کردم. اگر می توانستیم تیم کامل را اعزام کنیم عالی بود، حالا که نمی شود بهتر است تمرینات خود را در تهران پیگیری کنیم.