به گزارش خبرگزاری مهر، "یک اتفاق به ظاهر ساده" کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست که به کارگردانی مسعود تکاور و تهیه کنندگی دکتر سعید منتظر المهدی برای پخش در شب چهارشنبه سوری تولید می‌شود.

این فیلم با نگاهی به مدیریت بحران در چهارشنبه آخر هر سال، به فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری درست، مطلوب و بی‌خطر از چهارشنبه سوری می‌پردازد.

در "یک اتفاق به ظاهر ساده" محمود عزیزی، بهزاد خداویسی، روشنک عجمیان، شهرزاد عبدالمجید، شهرزاد کمال زاده، حشمت آرمیده و عرشیا صادقی به ایفای نقش می‌پردازند و روایتگر داستان سه خانواده است که به دلیل پرتاب یک نارنجک توسط یک نوجوان در شب چهارشنبه سوری، برایشان مشکلات پیش می‌آید.

فیلمنامه این تله فیلم با مضمون اجتماعی به قلم آرش برهانی نوشته شده و محمد فضیله تصویربرداری آن را بر عهده دارد. عوامل دیگری که در ساخت این فیلم همکاری دارند عبارتند از صدابردار: محمد اسلامی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: بابک سیمانی، مدیر صحنه: امیر شمس الدین حشمت‌زاد، طراح صحنه و لباس: امیر غلامی و طراح گریم: محمد ضیایی.