21 هزار میلیارد ریال در پتروشیمی سرمایه گذاری شده است

به گزارش خبرگزاری مهر از ماهشهر، عبدالحسین بیات در سفر به این شهر در خصوص سرمایه گذاری صورت گرفته در هشت طرح اخیر افتتاح شده توسط رئیس جمهور اظهار داشت: سرمایه گذاری در این طرح ها بالغ بر9 هزار و 325 میلیارد ریال است که 40 درصد آن توسط شرکتهای غیردولتی و 60 درصد آن شرکتهای دولتی صورت گرفته است.

بیات، ظرفیت ایجاد شده به واسطه این طرح ها را حدود 425 میلیون تن در سال عنوان کرد و افزود: ارزش تولیدات مجموعه های افتتاح شده در این تاریخ بیش از 900 میلیون دلار در سال است.



وی در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده طی مراحل مختلف پروژه گفت: خوشبختانه اشتغال مستقیم دوران احداث، ساخت و نصب این پروژه ها بیش از 900 نفر در سال است که حدود 25 تا 100 درصد از توان مهندسین، مشاورین و پیمانکاران و تجهیزات داخلی استفاده شده است.



معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، با اشاره به بهره برداری از 12 طرح پتروشیمی در سال 89 اظهار کرد: سرمایه گذاری کل طرح هایی که در سال 89 به بهره برداری رسیدند، بالغ بر 21 هزار و 250 میلیارد ریال است که ظرفیت ایجاد شده کل طرحهای اجرا شده در سال جاری دو میلیون و 780 هزار تن است.



وی ضمن تاکید بر اهمیت طرح های علمی و پژوهشی افتتاح شده خاطرنشان کرد: دستیابی به دانش فنی پروپیلن از متانول، تولید سوخت پاک از متانول و وینیل استات منومر، تولید پلی استایرن مقاوم و معمولی از دستاوردهای این مجموعه است که ظرفیت نصب شده کل کشور را به 51 میلیون تن رسانده است.



بیات، با اشاره به ظرفیت تولیدی صنعت پتروشیمی کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران با راه اندازی این طرح ها در تولید بسیاری از محصولات شیمیایی، پلیمری، کود فسفاته و کود اوره به مرز خودکفایی رسیده تا جایی که در برخی از این محصولات به صادرکننده نیز تبدیل شده است.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: اشتغال زایی و محرومیت زدایی از جمله دستاوردهای این صنعت است و همچنین اشتغال حدود 700 هزار تا یک میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم به واسطه صنعت پتروشیمی در کل کشور شکل گرفته است.



وی با بیان اینکه محصولات پتروشیمی دارای بازار مصرف وسیع و رو به رشد است، عنوان کرد: آمارها نشانگر آن است که تقاضای محصولات پتروشیمی نه تنها در سطح ایران بلکه در مقیاس جهانی رو به افزایش است.



بیات تصریح کرد: راه اندازی این طرح ها، نمونه بارزی از توان صنعتگران جمهوری اسلامی ایران در شکستن تحریم دشمنان بود که گمان می کردند با تحریم می توانند ملت ما را به زانو در بیاورند، ولی با همت صنعتگران جمهوری اسلامی توطئه آنان خنثی شد.