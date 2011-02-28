به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته در بخشها و ردههای سنی مختلف از روز چهارشنبه یازدهم اسفندماه در اصفهان آغاز شده و سه روز به طول خواهد انجامید. براساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون کاراته در روز نخست این مسابقات کاتاروها در دو بخش تیمی و انفرادی و در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و امید با هم به رقابت خواهند پرداخت.
روز پنجشنبه رقابتهای کاتای بزرگسالان برگزار می شود و روز جمعه نیز مبارزات کومیته در اوزان مختلف بزرگسالان انجام خواهد شد. براساس تصمیم مسئولان فدراسیون کاراته کلیه سبکهای تحت پوشش فدراسیون یک تیم در بخش کاتای تیمی و در بخش کاتای انفرادی یک نفر را معرفی خواهند کرد. در رقابتهای کومیته نیز هر استان دو کاراتهکا سهمیه خواهد داشت.
کلیه مدعیان حضور در اردوی تیم ملی کاراته می بایست در این رقابتها حضور پیدا کنند. این قانون شامل مدالآوران مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی نیز می شود. البته حضور ملی پوشان در رقابتهای انتخابی جزو سهمیههای استانی محسوب نمی شود. مسعود رهنما به عنوان ناظر فنی، این رقابتها را زیر نظر خواهد داشت.
قرار بود فدراسیون کاراته مدیر تیمهای ملی را قبل از شروع رقابتهای انتخابی معرفی کند که تاکنون چنین اتفاقی نیافتده است. رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا در ردههای سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان تیرماه سال آینده به میزبانی چین برگزار خواهد شد.
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