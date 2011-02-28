350 سرمایه گذار خارجی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری شرکت می کنند

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: همایش فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع میانی و پائین دستی پتروشیمی 14 اسفند ماه با حضور مسئولان کشوری و استانی، مقامات و سرمایه گزاران داخلی و خارجی در ماهشهر برگزار خواهد شد.

وی ضمن اشاره به سرمایه گذاری دولت در صنایع زیردستی پتروشیمی در چند سال گذشته ادامه داد: تولید صنایع پتروشیمی در استان هم اکنون به 50 میلیون تن در سال رسیده و دولت 46 میلیون دلار در این حوزه سرمایه گذاری کرده و 40 هزار شغل نیز ایجاد شده است.



استاندار خوزستان تاکید کرد: عمده سرمایه گذاریها در دوران بعد از دفاع مقدس و به ویژه در دولتهای نهم و دهم اوج گرفته است.



وی با بیان اینکه 50 درصد سرمایه گذاریهای حوزه پتروشیمی استان در منطقه بندرامام خمینی(ره) بوده است، افزود: در اثر تبدیل صنایع پتروشیمی به صنایع پائین دستی 14 برابر شغل ایجاد می شود که در نتیجه در 75 طرح پیشنهاد شده، تعداد 124 هزار شغل ایجاد خواهد شد.



وی ضمن اشاره به اینکه در سال 89 تعهد ایجاد اشتغال در استان 85 هزار شغل بوده است، خاطرنشان کرد: تعداد شغلهای ایجاد شده تا پایان سال به 100 هزار شغل خواهد رسید ضمن اینکه در سند توسعه اشتغال استان قرار است ظرف مدت پنج سال 396 هزار شغل ایجاد شود که با اجرای این طرح ها پیش بینی می شود ایجاد این تعداد شغل ظرف سه سال محقق شود و نرخ بیکاری در استان به زیر هفت درصد برسد.



حجازی با بیان اینکه تعداد شهرکهای صنعتی استان از 12 شهرک به 33 شهرک افزایش یافته است، اضافه کرد: امکانات زیرساختی برای سرمایه گذاران فراهم شده و در این راستا نیز به منظور سهولت سرمایه گذاری امکاناتی برای سرمایه گذاران از قبیل صدور تاسیس و پروانه ساخت و حتی در اختیار قراردادن زمین در محل همایش در نظر گرفته شده است.



وی همچنین گفت: تعداد 117 طرح جدید مربوط به صنایع پائین دستی علاوه بر 75 طرح در نظر گرفته شده در پانل تخصصی توسط کارشناسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



استاندار خوزستان یادآور شد: پیش بینی شده که 350 سرمایه گذار از کشورهای مختلف اروپا، ترکیه، چین، آسیای شرق و کشورهای حوزه خلیج فارس در این همایش شرکت کنند.