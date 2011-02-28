۳۰۰ واحد آموزشی در قم آماده پذیرایی از فرهنگیان در نوروز است

رضا افشاری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: در ایام نوروز علاوه بر کلاس‌های موجود در شهر، ۳۰۰ واحد آموزشی، نمازخانه‌ها‌ی مدارس و در صورت ضرورت سالن‌های ورزشی نیز آماده پذیرایی از فرهنگیان سراسر کشور و زائران کریمه اهل بیت(ع) خواهند شد.

وی ادامه داد: دراین ایام درمانگاه فرهنگیان نیز فعال بوده و چنانچه دستورالعمل مربوطه نیز صادر شوند فرهنگیانی که در ایام نوروز به قم سفر می‌کنند یک وعده غذای رایگان مهمان آموزش و پرورش قم خواهند بود.



رئیس اداره تعاون و امور رفاهی کارکنان آموزش و پرورش استان همچنین درباره اعتبارات لازم برای ایام نوروی گفت: در صورت تخصیص اعتبار موضوع مصوبه شورای معاونین محترم استانداری مبنی بر اختصاص اعتباری بالغ بر ۶۱۰ میلیون تومان جهت ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی به زائرین، واحدهای آموزشی تا ۳۵۰ واحد قابل افزایش خواهد بود.



وی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی توجیهی برای سرایداران واحدهای آموزشی تحت پوشش ستاد اسکان فرهنگیان توسط نواحی چهارگانه استان ابراز داشت: کمیته‌های تخصصی امور فرهنگی و اطلاع رسانی، ‌حفاظت و امنیت، ‌تدارکات و خدمات، ‌بهداشت و امداد، ارزیابی و نظارت و پذیرش زائرین غیر فرهنگی از جمله کمیته‌های زیر مجموعه ستاد اسکان می‌باشند که هر کدام از این کمیته‌ها با توجه به شرح وظایف تعیین شده نسبت به برگزاری جلسات هماهنگی و تمهید مقدمات لازم برای ارائه خدمات بهینه به میهمانان اقدام لازم را انجام داده‌اند.



سامانه اطلاع رسانی آموزش و پرورش از 10 لغایت 25 اسفندماه فعال است



افشاری‌نژاد با اشاره به بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به سراسر کشور اضافه کرد: سامانه اطلاع رسانی و رزرواسیون اینترنتی از ۱۰ لغایت ۲۵ اسفندماه سال جاری فعال خواهد شد، و از جمله مواردی که در زمینه اطلاع رسانی انجام شده، طراحی بنرهای اطلاع رسانی و طراحی و چاپ نقشه راهنمای رائرین جهت نصب و توزیع در ورودی‌های شهر را اعلام و اضافه کرد که امسال پذیرش به دو صورت رزرواسیون به شیوه اشاره شده و از ۲۸ اسفند ماه تا ۱۲ فروردین در ۶ پایگاه اجرایی در نقاط مختلف شهر انجام خواهد شد.



وی اظهار داشت: در جهت خرید وسایل بهداشتی و تجهیزاتی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش ستاد اسکان در حد مقدورات و تجهیز برخی اماکن جدید اقامتی جهت رفاه حال میهمانان نیز اقداماتی صورت گرفته است.



رئیس ستاد اجرایی اسکان فرهنگیان قم بیان داشت: ‌با تلاش صورت گرفته توسط همکارانمان در اداره کل، نواحی چهارگانه و مراکز رفاهی و خوابگاههای مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی استان سعی شده است هر روز حداقل زمینه‌ای اسکان موقت برای ۲۵ هزار نفر فراهم شود.



وی در خصوص انتظارات از شورای آموزش و پرورش قم اظهار داشت: در جهت تأمین اعتبار لازم در راستای مصوبه شورای معاونین محترم استانداری از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه استان جهت تجهیز مدارس به تجهیزات اقامتی تلاش شود.



افشاری همچنین ادامه داد: صدور مجوز تعطیلی ۵۰ درصد مدارس تحت پوشش ستاد اسکان در روز ۲۶ اسفندماه و ۱۰۰ درصد مدارس تحت پوشش ستاد در روز ۲۸ اسفند جهت آماده سازی اتاق‌ها و فضاسازی مورد نیاز وعدم اختصاص فعالیت‌های فوق برنامه در مدارس درجه یک ستاد اسکان که دارای دوش آبگرم هستند و درخواست تأمین اعتبار لازم جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی و بهداشتی در واحد‌ها نیز از جمله تقاضاهای از اعضای شورای آموزش و پرورش قم است.