به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "شب و روز" کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما برای پخش در نوروز 90 مرحله تصویربرداری را پشت سر گذاشت. این فیلم با مضمون اجتماعی تولید می‌شود.

این فیلم داستان خانواده‌ای را به تصویر می‌کشد که به دلیل مشغله کاری مجبور می‌شوند راهی سفری شوند که نمی‌توانند فرزندان را نیز همراه خود ببرند و این موضوع ماجراهای جدیدی را در زندگی فرزندان این خانواده رقم می‌زند.

در این تله فیلم که رویا اسدی با همکاری مهشید تهرانی فیلمنامه آن را نوشته‌اند، بازیگرانی چون لادن طباطبایی، رامتین خداپناهی، بهزاد خداویسی، احمد عباس قلی، حسین چنگی و ترلان پروانه به ایفای نقش می‌پردازند.

تصویربرداری "شب و روز" که عید نوروز از شبکه دو پخش می‌شود در تهران به پایان رسید و شادی شایان‌فر تدوین همزمان این فیلم را بر عهده دارد.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: جواد صفا، صدابردار: فرخ فدایی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: منصور وثوقی، مدیر تولید: حمید آفتاب آذری، طراح گریم: مهرداد قلی‌پور، موسیقی: فرهاد کریم‌خانی و صداگذار: بهنام سعیدی.



