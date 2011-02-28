به گزارش خبرنگار مهر، جاسم ویشگاهی در رقابت‌های سوپرلیگ کاراته باشگاه‌های کشور عضو تیم کاراته صدرای زیرآب بود. وی که به دلیل داشتن قرارداد با این تیم، از همراهی تیم الوصل امارات منصرف شد به دلیل پرداخت نشدن حقوق خود در نظر دارد از باشگاه صدرا به فدراسیون کاراته شکایت کند.

ویشگاهی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: من با باشگاه صدرای زیرآب برای یک فصل قرارداد داشتم. مسئولان این باشگاه قرار بود مبلغ قراردادم را در سه فقره چک پرداخت کنند که متاسفانه یک ماه و نیم بعد از عقد قرارداد، فقط حدود 25 درصد از مبلغ قراردادم را پرداخت کردند.

وی ادامه داد: پیش از آغاز بازی‌های آسیایی گوانگجو در رقابت‌های لیگ دچار مصدومیت شدم. طبق قانون باشگاه باید همه مبلغ قرارداد را پرداخت می کرد ولی من تنها نیمی از مبلغ قراردادم را برای هزینه‌های رفع آسیب دیدگی طلب کردم که پرداخت نشد. تلاش زیادی کردم تا خودم را به مسابقات برسانم اما متاسفانه هیچ حمایتی از سوی مسئولان باشگاه ندیدم.

دارنده بیستمین طلای ایران در بازی‌های آسیایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پس از عقد قرارداد با این باشگاه خیلی اذیت شدم، اگر قرار است باشگاهی نفراتش را آزار دهد بهتر است که اصلا در مسابقات شرکت نکند. نمی توان به تیمی که برای اهداف شخصی حمایت کننده مالی و با سه تا پنج میلیون تومان ورودی در مسابقات شرکت می‌کند، لفظ باشگاه را استفاده کرد.

سرگروه تیم ملی کاراته افزود: از رئیس سازمان تربیت بدنی تقاضا می‌کنم در مورد این گونه مسائل و سوءاستفاده برخی افراد کارخانه‌دار که در تیمهای ورزشی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا به اهداف غیر ورزشی خود برسند دقت نظر بیشتری داشته باشند. متاسفانه مسولان باشگاه فقط زمانی که نزدیک به مسابقات می‌شدیم مدام تماس تلفنی داشتند که بازیکنان برای حضور در مسابقه‌ها آماده باشند اما در سایر مواقع و زمانی که اعضای تیم با مسولان باشگاه کار داشتند، کسی پاسخگو نبود.

ویشگاهی در پایان تصریح کرد: برای احقاق حقم از مسئولان تیم صدرا به فدراسیون شکایت خواهم کرد و به هیچ عنوان نیز از حق خود نمی گذرم.