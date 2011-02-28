تیم کاراته خراسان با 8 طلا، 5 نقره و 12 برنز مقام دوم را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دومین روز این مسابقات، شامگاه یکشنبه کاراته کاران تیم استان خراسان رضوی در کمیته تیمی بزرگسالان و جوانان موفق به کسب مقام سوم شدند.

همچنین در بخش کاتای تیمی نیز تیم بزگسالان مقام دوم، تیمهای جوانان و نوجوانان مقام سوم و تیم بانوان بزرگسالان نیز مقام دوم را از آن خود کردند.

در بخش کمیته انفرادی رضا یوسفی در وزن منهای 84 کیلوگرم مدال طلا، جواد کمالی و حسین امیری در وزن منهای 60 کیلوگرم مدال برنز و زهرا سادات حسینی در وزن منهای 50 کیلوگرم مدال طلا را کسب کردند.

همچنین در این بخش، یاشار کیوانی در رده سنی 13 تا 14 سال و مجید نمی نژاد در رده سنی 15 تا 16 سال موفق به کسب مدال نقره شدند.

در بخش کاتای انفرادی نیز اشکان چراغی در رده سنی بزرگسالان مدال برنز، متین نیروپناه در رده سنی 17 تا 18 سال مدال طلا و آزاده حیدری در رده سنی 11 تا 12 سال مدال برنز را برای تیم خراسان رضوی به ارمغان آوردند.

تیم کاراته مالزی مقام نخست و تیم سنگاپور مقام سوم مسابقات بین المللی کاپ آزاد مالزی را از آن خود کردند.

مسابقات بین المللی کاپ آزاد کاراته روزهای شنبه و یکشنبه با حضور بیش از 30 تیم از 15 کشور برگزار شد و کاراته کاران تیم استان خراسان به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حضور پیدا کردند.

در این مسابقات کاراته کاران کشورهای ایران، مالزی، سنگاپور، بنگلادش، هند، سری لانکا، اندونزی، نپال، سوریه، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان،امارات و ترکمنستان با یکدیگر به رقابت پرداختند.