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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه‌‎ ورزشی: برگزاری مرحله نیمه‌ نهایی مسابقات بسکتبال غرب آسیا با رویارویی تیم‌های الجلا سوریه و ذوب‌آهن ایران و آغاز هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه نهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و چهارم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم فوریه سال 2011 میلادی.

- هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* دانشگاه آزاد - بانک سامان، ساعت 16، تالار بسکتبال آزادی
* ب . آ شیراز - هیئت شهرکرد، ساعت 16، خانه بسکتبال شیراز
* توزین الکتریک کاشان - راه و ترابری قم، ساعت 16، سالن مرحوم کتابچی کاشان
* کاسپین قزوین - شرکت ملی حفاری، ساعت 16، سالن بسکتبال قزوین

- مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا امروز دوشنبه با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود:
* الجلا سوریه - ذوب آهن ایران، ساعت 19:30 (به وقت تهران)، سالن اختصاصی الجلا در شهر حلب

- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های میلان و ناپولی به پایان می‌رسد.

- هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری یک مسابقه بین تیم‌های استوک سیتی و وست برومویچ خاتمه می یابد.

- هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های مالاگا و آلمریا به پایان می رسد.

کد مطلب 1263166

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