تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه نهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و چهارم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم فوریه سال 2011 میلادی.

- هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* دانشگاه آزاد - بانک سامان، ساعت 16، تالار بسکتبال آزادی

* ب . آ شیراز - هیئت شهرکرد، ساعت 16، خانه بسکتبال شیراز

* توزین الکتریک کاشان - راه و ترابری قم، ساعت 16، سالن مرحوم کتابچی کاشان

* کاسپین قزوین - شرکت ملی حفاری، ساعت 16، سالن بسکتبال قزوین

- مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا امروز دوشنبه با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود:

* الجلا سوریه - ذوب آهن ایران، ساعت 19:30 (به وقت تهران)، سالن اختصاصی الجلا در شهر حلب

- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های میلان و ناپولی به پایان می‌رسد.

- هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری یک مسابقه بین تیم‌های استوک سیتی و وست برومویچ خاتمه می یابد.

- هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های مالاگا و آلمریا به پایان می رسد.