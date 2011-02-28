  1. سیاست
  2. سایر
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۵

انتقال اتباع ایرانی از طرابلس به تهران

انتقال اتباع ایرانی از طرابلس به تهران

حدود سی نفر از هموطنانمان با تلاش وزارت خارجه و اعزام یک فروند هواپیمای خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران، یک شنبه شب وارد تهران شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از این افراد که از راه مرز هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) به تهران وارد شدند اوضاع طرابلس را بی ثبات ذکر کرده و گفتند که شب ها صدای تیراندازی در خیابانها شنیده می شد و امکان تردد در هنگام تاریکی هوا وجود نداشت.

این افراد ضمن تشکر از اعزام یک فروند هواپیمای اختصاصی، بی ثباتی و ناامنی را علت بازگشت خود اعلام کردند.

براساس این گزارش مدرسه ایرانی طرابلس از یک هفته قبل تعطیل شده و فرودگاه های این شهر شلوغ و با لغو پروازها و گاهی عدم صدور مجوز پرواز روبرو بوده است.

بنابر گفته یکی از مسافران، هم اکنون تعدادی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در طرابلس باقی مانده اند و گروهی دیگر از هموطنانمان در بنغازی هستند که قرار است با کشتی به میهن بازگردند.
 

کد مطلب 1263168

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها