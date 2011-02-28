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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۴۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مهم به شرح زیر است.

- صد نفر از اندیشمندان عربستانی با ارسال نامه ای به پادشاه این کشور خواستار اصلاحات شدند.

- دولت افغانستان با انتشار گزارشی از کشته شدن 65 نفر از مردم ولایت کونار که 40 نفر از آنها را کودکان تشکیل می دهند در حمله ناتو خبر داد.

- کاخ سفید اعلام کرد از انجام گفتگوهای ملی در بحرین حمایت می کند.

- معترضان لیبیایی کنترل شهرهای غربی این کشور را در دست گرفتند.

- سازمان ملل متحد از آواره شدن یک صد هزار نفر در پی خشونت ها از لیبی خبر داد.

- با قطعی شدن کنار رفتن "میشل الیو ماری" از سمت وزارت خارجه فرانسه "آلن ژوپه" به عنوان نامزد جدی احراز این پست معرفی شد.

- تونس نخست وزیر جدید معرفی کرد.

- کره جنوبی و آمریکا رزمایش جدید مشترک را آغاز کردند.

- کانادایی ها در حمایت از قیام مردم لیبی تظاهرات کردند/ کانادا دارایی های قذافی را مسدود و از وی خواست تا استعفا دهد.

- در پی جنایات مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک دهها نفر در این کشور کشته شدند.

- منابع خبری صبح امروز از تظاهرات مردم عمان در منطقه صنعتی "صحار" خبر دادند.

کد مطلب 1263169

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