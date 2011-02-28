عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- صد نفر از اندیشمندان عربستانی با ارسال نامه ای به پادشاه این کشور خواستار اصلاحات شدند.
- دولت افغانستان با انتشار گزارشی از کشته شدن 65 نفر از مردم ولایت کونار که 40 نفر از آنها را کودکان تشکیل می دهند در حمله ناتو خبر داد.
- کاخ سفید اعلام کرد از انجام گفتگوهای ملی در بحرین حمایت می کند.
- معترضان لیبیایی کنترل شهرهای غربی این کشور را در دست گرفتند.
- سازمان ملل متحد از آواره شدن یک صد هزار نفر در پی خشونت ها از لیبی خبر داد.
- با قطعی شدن کنار رفتن "میشل الیو ماری" از سمت وزارت خارجه فرانسه "آلن ژوپه" به عنوان نامزد جدی احراز این پست معرفی شد.
- تونس نخست وزیر جدید معرفی کرد.
- کره جنوبی و آمریکا رزمایش جدید مشترک را آغاز کردند.
- کانادایی ها در حمایت از قیام مردم لیبی تظاهرات کردند/ کانادا دارایی های قذافی را مسدود و از وی خواست تا استعفا دهد.
- در پی جنایات مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک دهها نفر در این کشور کشته شدند.
- منابع خبری صبح امروز از تظاهرات مردم عمان در منطقه صنعتی "صحار" خبر دادند.
نظر شما