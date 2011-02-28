مطبوعات هرمزگان در بدترین شرایط اقتصادی قرار گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علیرضا خورشید زاده یکشنبه شب در جمع اعضای هییت رئیسه شورای روابط عمومیهای استان هرمزگان با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی نشریات و خطر تعطیلی آنها، بیان داشت: مطبوعات هرمزگان در بدترین شرایط اقتصادی قرار گرفته و اگر تدابیری لازم برای کمک به اقتصاد رسانه اتخاذ نگردد شاهد تعطیلی و رکود بخش زیادی از آنان خواهیم بود.

وی افزود: عدم توجه جدی به پرداخت به موقع مطالبات مالی مطبوعات استان از سوی برخی ادارات یکی ازعمده‌ترین دلایل بروز مشکلات اقتصادی در مطبوعات هرمزگان است که جا دارد مدیران تلاشگر روابط عمومیهای ادارات استان هرمزگان با ایجاد مکانیزمهایی خارج از بروکراسی اداری نسبت به پرداخت سریع مطالبات نشریات اقدام کنند.

وی با ذکر این نکته که در صورت ایجاد رکود در رسانه‌ها، روابط عمومی ها ابزار اطلاع رسانی خود را از دست خواهند داد و پلهای ارتباطی سازمانها با مخاطبین بیرونی یعنی مردم شکسته می‌شود از اعضای شورا خواست که با درک شرایط بغرنج رسانه ها، پیگیری این موضوع را با مصوب کردن طرحی فراگیر مورد توجه قرار دهند.

خورشیدزاده در ادامه با انتقاد از مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل عدم برگزاری جلسات هم اندیشی و اتخاذ برنامه های پیشگیرانه در خصوص تقویت اقتصاد مطبوعات محلی هرمزگان پس از اجرای طرح عظیم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: قبل از آغاز این طرح و با توجه به تاثیراتی که اجرای آن بر اقتصاد برخی مشاغل و حرفه ها می گذاشت تقریبا تمامی مدیران استان با رفتاری مسئولانه جلسات متعدد و مفیدی را با زیر مجموعه های کاری خود داشته و ضمن هم اندیشی با صاحبان مشاغل مرتبط نسبت به اقدامات حمایتی و چاره اندیشی در خصوص عوارض ناشی از طرح اقدامات خوبی را انجام داده اند.

وی خاطرنشان کرد: در کمال تاسف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان نه تنها هیچگونه برنامه و طرحی پیشگیرانه ای درخصوص عوارض ناشی از اجرای طرح هدفمندی بر اقتصاد رسانه ها انجام نداد بلکه حتی در حد اینکه اهالی رسانه را در یک جمع هم اندیشی گرد هم ‌آورد و از تاثیرات شدید اجرای این طرح بر اقتصاد مطبوعات استان با خبر هم شود غفلت کرد.

خورشید زاده تصریح کرد: جالب اینکه همین مطبوعات محلی با درک درست از اجرای این جراحی عظیم اقتصادی با تمام توان در عرصه اطلاع رسانی مثبت طرح همت گماشته و آرشیو نشریات استان نشان می‌دهد که این بخش چگونه همراه با سیاستهای نظام و دولت فضای روانی جامعه را آماده اجرای هدفمندی یارانه ها کردند.

رئیس خانه مطبوعات افزود: اینکه بخش کمی از مطبوعات محلی استان با تحمل مشکلات مضاعف و باخون دل اهالی آن همچنان فعالیت حرفه‌ای خود را ادامه می‌دهند بر خلاف آمارهای رنگارنگی که اعلام می‌شود تنها و تنها با تلاش و همت ستودنی این افراد بوده و هیچکس نمی تواند ادعا کند که تدابیر مدیریت فرهنگی و یا ادعای خالی از واقعیت در ادامه فعالیت آنان موثر بوده است، چراکه به گواه مسئولین ارشد استان تاکنون حتی یک طرح و برنامه مدون از سوی متولیان فرهنگی برای بررسی و اتخاذ تدابیر لازم به مدیریت استان برده نشده است.

وی در ادامه با برشمردن برخی از افزایش هزینه های چند برابری که در حوزه چاپ و نشر و توزیع مطبوعات اتفاق افتاده گفت: متاسفانه رفتارهای حاشیه ای باعث غفلت متولیان امر در توجه عملی به مشکلات مطبوعات استان شده به گونه ای که مثلا چاپخانه ای که قول افتتاح آن درسال 86 داده شده بود در یک زمان فرسایشی افتاده و اهالی رسانه از قبال این بی توجهی ها خسارات فراوانی دریافت کرده و معلوم نیست که حجم مشکلات اجازه ادامه فعالیت را به آنان بدهد.