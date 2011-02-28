

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده پیش از ظهر یکشنبه در گفتگوی خبری با خبرنگاران در پاسخ به پرسشهای آنها پیرامون آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت: طرح جامع مدیریت تالاب ارومیه تهیه شده و مصوب دولت است که به دستگاههای متولی ابلاغ شده و عملیات اجرایی آن نیز شروع شده است.

آخرین اقدامات برای نجات دریاچه ارومیه



به گفته معاون رئیس جمهوری، سه اقدام اساسی برای تامین 3.1 میلیارد متر مکعب نیاز آبی دریاچه ارومیه در حال انجام است و طی آن جابجایی آب از یک حوزه آبریز به حوزه دیگر در دستور کار است و بر اساس آن از سه حوزه مطرح شده خزر، ارس و حوزه ای در کردستان یکی انتخاب و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.



وی تاکید کرد: پیمانکار کار انتقال 700 میلیون متر مکعب آب به حوزه آبخیز ارومیه را 6 ماه پیش آغاز کرده و این عملیات طی 5 سال تکمیل می شود و نزدیک به 10 کیلومتر تونل دارد.



محمدی زاده همچنین با انتقاد از فشار 50 ساله بهره برداری در حوزه های ورودی آب به دریاچه ارومیه گفت: با برداشت بی رویه آب، کشاورزی در این منطقه رونق گرفت ولی دریاچه ارومیه نابود شد. در 50 سال گذشته 320 هزار هکتار اراضی بالا دست به 680 هزار هکتار افزایش یافته و از ورود آب به دریاچه دریغ شده است.



وی به اصلاح روش آبیاری به عنوان یکی از اقدامات دیگر نام برد و افزود: ظرف سه سال با اقدامات و خدمات بانکی و تسهیلاتی دولت یک میلیارد متر مکعب آب نیز صرفه جویی می شود. همچنین شیوه دیگر بارور کردن ابرها است که در این مدت دو بار ابرها در ارومیه بارور شده و 60 میلیمتر بارندگی داشته اند.



هرگز اجازه ساخت پالایشگاه میانکاله داده نمی شود



معاون رئیس جمهوری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد ساخت جاده در تالاب میانکاله و ساخت پالایشگاه نفت در حاشیه این تالاب گفت: از قدیم الایام مسیر مردم بهشهر راه مالرویی در تالاب بوده که در طول مسیر تالاب، پلهایی نیز وجود داشته است. دولت در اعتراضی که مردم داشتند تصمیم گرفت ساخت پلی با سازه های چوبی و تنها برای ایجاد ارتباط مردم و نه جاده سازی برای عبور ماشین را در دستور کار قرار دهد.



وی همچنین در مورد ساخت پالایشگاه گفت: از 10 سال پیش ساخت این پالایشگاه مطرح است که به دلیل اینکه عمق آب به کمتر از نیم متر می رسد و ذهاب ها بالاست و همچنین به دلیل جنس خاک و وضعیت ویژه منطقه هرگز اجازه ساخت این پالایشگاه داده نمی شود و این کلنگی که به زمین زده شده به زمین گیر نکرده و بیشتر کاری تبلیغاتی بوده است.



بارور کردن ابرها در تهران، فارس، خراسان جنوبی، یزد و جنوب کرمان



وی با اشاره به بارور کردن ابرها در استانهای تهران، فارس، خراسان جنوبی، یزد و جنوب کرمان گفت: مطالعات برای نجات تالابهای پریشان، هامون، انزلی و شادگان انجام شده که این مطالعات مانند ارومیه اجرایی می شود.



ساخت زندان حریم تالاب شادگان را تهدید نمی کند



به گفته رئیس سازمان محیط زیست، هیچ گونه مستحدثاتی در حریم تالاب شادگان انجام نشده و زندان در محدوده مورد حفاظت سازمان محیط زیست و با فاصله ای بیش از 150 متر با دورترین حریم شادگان ساخته می شود و چون در حوزه ما نیست دخالتی در ساخت آن نمی کنیم.



محمدی زاده همچنین به پر آب بودن تالاب شادگان در سال 89 اشاره کرد و گفت: بخش داخلی تالاب هور العظیم که یک سوم آن در مرزهای ایران است پر آب بوده است. آب از کرخه و کارون به شادگان منتقل شد که بخش خشک شده تالاب در سال 88 را نیز جبران کرد.



طرح ویژه مبارزه با گرد و غبار در 18 تالاب



وی از اجرای طرح ویژه مبارزه با گرد و غبار در 18 تالاب در غرب و جنوب کشور خبر داد و گفت: اجرای این طرح با اعتباری معادل 75 میلیارد تومان ظرف 5 سال مانع تولید گرد و غبار در کشور می شود و در حال حاضر نیز مدیریت این پروژه در حال بررسی تمام جوانب امر است.



پیشنهاد ثبت سه تالاب در کنوانسیون رامسر



معاون رئیس جمهور، به سه تالاب کانی برازان، زریوار و چغاخور اشاره کرد و گفت: این سه تالاب برای ثبت در لیست تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر مطرح هستند و در اجلاس امسال در ایران حتما نهایی می شوند. اما برای تالابهای در معرض خطر راهکارهایی تدارک دیده شده که امیدواریم بتوانیم آنها را احیا کنیم.



وی حق آبه و ساخت و ساز و جاده سازی را از جمله مشکلات تالابها دانست و گفت: تالابهای آلاگل، آجی گل و آلما گل از لیست مونتور خارج شده بودند و تالاب گاوخونی تنها تالابی است که هنوز طرح مدونی برای نجات آن انجام نشده اما در سال پیش رو این طرح آماده می شود.