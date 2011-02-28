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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۱

بامداد فردا/

ماه با دومین سیاره منظومه شمسی ملاقات می کند

ماه با دومین سیاره منظومه شمسی ملاقات می کند

مقارنه ماه و سیاره زهره بامداد فردا رخ می دهد که در این پدیده این دو جرم آسمانی در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد فردا سه شنبه 10 اسفندماه در ساعت 5:30 مقارنه ماه با سیاره زهره رخ می دهد در این پدیده وضعیت این دو جرم آسمانی به گونه ای است که از نظر ناظر زمینی در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

در این پدیده نجومی زاویه جدایی ماه و سیاره زهره 7 درجه است.

سیاره ناهید یا زهره دومین سیاره منظومه خورشیدی است و میان زمین و سیاره تیر قرار دارد. این سیاره نزدیکترین سیاره به زمین است و بعد از ماه، درخشان ترین جرم آسمانی است که به هنگام شب از زمین رویت می شود ضمن آنکه داغ ترین سیاره در منظومه خورشیدی نیز محسوب می شود.
کد مطلب 1263174

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