رضا علی‌نژاد، مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان در پاسخ به این سئوال که چه طرح‌هایی برای تولید فیلم‌های تلویزیونی، مستند و انیمیشن در این مرکز در مرحله اجرا دارید به خبرنگار مهر گفت: در حوزه فیلم‌های تلویزیونی، مستند و انیمیشن طرح‌های قابل توجهی در دست اقدام داریم.

وی در ادامه افزود: تله فیلم "تارا"، تله فیلم "زمان رفتن" در مراحل پایان تصویربرداری، تله فیلم "کی لی خان" در مرحله پایان فیلمنامه، انیمیشن "عطاکل" درحال نگارش فیلمنامه، مستند "شیان" با موضوع کشت توت ‌فرنگی درمرحله پایان تدوین، مستند "توت فرنگی" در مرحله تولید، "برداشت و اقتصاد" در مرحله تدوین، مستند "حیات جانوری کردستان" در پنج قسمت در مرحله تصویربرداری، مستند "حمام‌ها" در مرحله پایان پژوهش است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان ادامه داد: مستند "روستاهای گردشگری" در 10 قسمت، مستند داستانی "سنگ مزاری برای برادر شهیدم"، مجموعه مستند "گلان" در شش قسمت 15 دقیقه‌ای در مرحله ارزیابی، مستند "ارتفاع امید" در مرحله پایان تدوین و صداگذاری، مستند "مشاهیر کردستان" در مرحله تدوین نهایی، مجموعه "جان جان" (دیارهزارمسجد) در شش قسمت درمرحله پیش تولید، مجموعه داستانی "روزگاری درمحله" در 26 قسمت در مرحله نگارش فیلمنامه، سریال داستانی "چاره نوس" درمرحله نگارش و پیش تولید است.

علی‌نژاد درباره تهیه مجموعه "آوای خاک" از تولیدات مرکز کردستان گفت: صدا و سیمای مرکز کردستان با توجه به استعدادها برنامه‌ریزی‌های بسیار مناسبی برای جذب افراد متخصص و متبحر در زمینه تولید برنامه‌های فاخر در دست اقدام دارد. از جمله تولیدات این مرکز می‌توان به سریال "آوای خاک" اشاره کرد.

وی خاطرنشان ساخت: این سریال با اهداف اطلاع‌رسانی و با موضوع مبارزات مردم کردستان و اهمیت، نقش و تاثیر چنین فعالیت‌های خودجوشانه مردمی این منطقه در حفظ تمامیت ارضی و ارزش ایران و مقابله با بیگانگان در حال تولید است. این سریال در 13 قسمت 40 دقیقه‌ای و به مدت زمان کل 520 دقیقه تولید می‌شود. ماجراهای این سریال به اواخر دوره مشروطیت و جنگ جهانی اول در کردستان مربوط می‌شود. داستان اصلی با محوریت مبارزات مردم کردستان علیه بیگانگان و حضور اشغالگران است. تاکنون 120دقیقه ازسریال تهیه شده و امیدواریم از خردادماه سال 90 پخش شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان درباره اینکه سهم برنامه‌های صدا و سیمای مرکز به زبان کردی چه میزان است؟ توضیح داد: در کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی نسبت زبان به صورت 60 درصد کردی و 40 درصد فارسی به عنوان خط مشی در تولیدات مد نظربوده است.

علی‌نژاد درباره اینکه آیا این میزان برنامه پاسخگوی نیاز مخاطبان است؟ گفت: با توجه به شرایط فرهنگی و نیازهای منطقه و نقش موثر برنامه‌ها به زبان محلی در جذب هرچه بیشتر مخاطبان استانی، افزایش حجم این برنامه‌ها مطلوب‌تراست، چرا که با توجه به حضور شبکه‌های متعدد ماهواره‌ای بیگانه کردزبان، زبان برنامه به عنوان یک مزیت رقابتی اساسی محسوب می‌شود. البته با توجه به سیاست‌های سازمانی زبان ملی (فارسی) نیز باید مد نظرقراربگیرد. با این تفاسیر صدا و سیمای استان کردستان توانسته است نسبت به جذب رضایت مخاطبان موفق عمل کند، اما لازم است زمینه‌های تعامل با مخاطبان بیشتر شود.

وی درباره اینکه شهرستان‌های استان در برنامه‌های صدا، سیما و خبر چه سهمی دارند؟ گفت: در بخش صدای مرکز در حال حاضر در برنامه‌های زنده صبحگاهی، جوان و عصرگاهی هر روز از یکی از شهرستان‌ها و بعضاً روستاهای استان با همکاری خبرنگاران آزاد اقدام به تهیه و پخش گزارش می‌کند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان خاطرنشان ساخت: علاوه بر این در برنامه‌های "استان در مسیر توسعه"، "چشم‌انداز"، "درشهر"، "سیران" (سفر به شهرستان‌ها) نیز مسائل شهرستان‌های استان مورد توجه است. در بخش سیمای مرکز کردستان در برنامه‌های "گل گشت"، "سفر به شهرستان‌ها" و همچنین "میعادگاه" مسائل شهرستان‌ها مطرح و نماز جمعه شهرستان‌ها پوشش رسانه‌ای کامل داده می‌شود.

علی‌نژاد در پایان افزود: دربخش خبر مرکز نیز با بهره‌گیری از امکاناتی از قبیل دو دفتر خبری در شهرستان‌های مرزی و پرجمعیت "بانه" و"مریوان" و به کارگیری خبرنگاران آزاد و نصب تجهیزات لازم برای ارسال فوری تصاویر از طریق اینترنت توانسته است قسمت عمده‌ای از اخبار استان در شش بخش خبری رادیویی و تلویزیونی و ارائه اخبارکردی، اخبار و رویدادهای استان را منعکس کند. به علاوه در این بخش‌های خبری در آیتم‌های مختلف خبری از جمله اخبار کوتاه، اخبار مشروح و اخبار تصویری، مسائل شهرستان‌های استان کردستان تحت پوشش خبری و اطلاع رسانی قرار می‌گیرند.