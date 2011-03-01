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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پیش بینی مراجعه روزانه 8 هزار خودرو به مراکز معاینه فنی پایتخت

پیش بینی مراجعه روزانه 8 هزار خودرو به مراکز معاینه فنی پایتخت

مشاور مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو تهران با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون یک میلیون خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند،گفت: روزانه پنج هزار خودرو به این مراکز مراجعه می کنند که پیش بینی می کنیم در روزهای پایانی سال این رقم به هشت هزار خودرو برسد.

حسن عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه ساله در آستانه سال نو و آغاز سفرهای نوروزی مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی افزایش می یابد، گفت: این روند در سالهای اخیر ساماندهی شده و با برنامه ریزی های به عمل آمده توزیع مراجعات به نحوی بوده است که در سایر روزهای سال نیز مراکز معاینه فنی مراجعه کننده داشتند ولی هنوز هم در روزهای پایانی روزهای شلوغ تری را سپری می کنیم.

وی افزود: با وجود تمام شلوغی ها همین که شهروندان در آستانه سفرها به فکر ایمنی سفر و کنترل خودروهای خود می افتند نیز قابل تقدیر است اما در برخی از روزهای سال ما 30 درصد از ظرفیت مراکز معاینه فنی استفاده می کنیم.

عسگری با بیان اینکه از ابتدای سال یک میلیون خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند تصریح کرد: در روزهای اخیر با توجه به مراجعه بیشتر شهروندان، مراکز معاینه فنی از ساعت 7:30 تا 17:30 به شهروندان خدمات رسانی می کنند که در صورت افزایش مراجعه ها امکان افزایش این ساعت نیز وجود دارد.

وی با اشاره به برنامه های مراکز معاینه فنی در قالب طرح استقبال از بهار گفت: برنامه های ویژه فرهنگی از جمله توزیع فراخوان عیدی معاینه فنی، توزیع همشهری مسافر، توزیع بسته های فرهنگی بین مراجعه کنندگان و پهن کردن سفره های هفت سین و آدمک هوارقصان به عنوان سنبل حاجی فیروز از دیگر برنامه های این مرکز است.

کد مطلب 1263177

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