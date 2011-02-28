مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه کشور

ایران :

رئیس جمهور:‌ هزار میلیارد تومان صرفه جویی نان با هدفمندی یارانه‌ها

مخالفت 150 نماینده مجلس با استیضاح وزیر نیرو

پرداخت عیدی و کارت هدیه بازنشستگان از هفته آینده

تفاهم:

8 بانک دولتی سودآور اعلام شد

بانک مرکزی خبر داد: ادغام 17 تعاونی اعتباری

کارگران به زودی سهام عدالت می‌گیرند

بیمه خودرو از سال آینده اجباری می‌شود



جام جم :

توقیف 28 تن تریاک در فرودگاه تهران

مدیریت باغ وحش تهران تحت تعقیب قضایی

تحول در رادیو؛ فرکانس‌ها ساماندهی شد



جوان:

جرقه‌های قیام مردمی به عربستان سعودی رسید؛ امپراتور نفتی در آستانه انفجار سیاسی

بهای نفت در مرز 120 دلار

استخدام در تهران تا 10 سال دیگر ممنوع

حمایت:

ملت ایران، الگویی برای حرکت‌های اسلامی و انسانی

بهبود وضعیت آمار و انفورماتیک اولویت مهم سازمان زندان‌ها

شمارش معکوس برای آغاز جام قهرمانان آسیا



خبر:

جزئیات افزایش یارانه‌ها

ضرر چهار لیتری استفاده نادرست از کارت سوخت تایید شد

رئیس جمهور: محتاج به نان شب نداریم

خراسان:

مجلس فهرست مقام‌ها و مسئولان موظف به اعلام دارایی‌های خود را مشخص کرد

ضرب‌الاجل 6 ماهه مجلس به دولت برای انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم

رئیس جمهور: مصرف گندم پس از هدفمندی یارانه ها 24 درصد کاهش یافت



دنیای اقتصاد:

علل عدم عرضه خانه‌های خالی

ضر‌ب‌الاجل مجلس برای اصلاح شیوه‌های اصل 44

دیکتاتور لیبی در پایان راه



شرق:

دادگاه پرونده بیمه آغاز شد

تکذیب ادعای دو پیام هاشمی

پرداخت قسطی گازبها اجرایی شد



فرهیختگان:

شورای امنیت لیبی را تحریم کرد؛ تشکیل دولت موقت از سوی مخالفان قذافی

در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛ افزایش تعداد مقامات موظف به اعلام دارایی

رئیس جمهور با موفق ارزیابی کردن هدفمندی یارانه‌ها؛ کسی به نان خود محتاج نشد و گرسنه نماند



قدس:

وزیر خارجه: اگر آمریکا خواستار مذاکره با ایران است رفتار خود را تغییر دهد

معاون وزیر صنایع تشریح کرد؛ جزئیات حمایت‌های گسترده دولت از تولیدکنندگان

واکنش ایران به جنجال جدید غرب درباره نیروگاه بوشهر



کیهان:

تشکیل دولت اسلامی در مناطق آزاد شده لیبی

پرداخت 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان

در صحن علنی تصویب شد؛ گزارش مجلس از آخرین وضعیت اجرای اصل 44 در دولت



همشهری:

طرح پرداخت قسطی گازبها

4 ایستگاه آماده بهره برداری مترو در انتظار ورود قطار

آغاز ثبت نام عمره مفرده از سال 90