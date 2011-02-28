به گزارش خبرنگار مهر، تعیین فیلمهایی که قرار است نوروز هر سال روی پرده بروند همیشه با حاشیههایی همراه بوده است، منافع فردی و گروهی در این مواقع در تضاد قرار میگیرند و پخشکنندگان و سینماداران به عنوان ارکان اصلی تعیین اکران نوروزی ترجیح میدهند منافع خود را در نظر بگیرند.
امسال فیلمهای مختلف در گونههای متفاوت برای نمایش در نوروز 90 آمادهاند از سویی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی که به جرئت میتوان آن را پرافتخارترین فیلم ایرانی امسال دانست قرار دارد و در سویی دیگر، "اخراجیها 3". فیلمهای "جرم"، "ورود آقایان ممنوع" و "شیش و بش" هم در نوبت ایستادهاند تا نوروز روی پرده بروند.
در این میان کمتر کسی به این موضوع فکر میکند که برنامهریزی برای اکران پیامدهای مختلف و طولانیمدت دارد، حتی اگر تعداد تولیدات قابل قبول سینمای ایران در سال 89 نسبت به یکی دو سال قبل بیشتر شده باشد اما این به معنای بالا بودن تعداد فیلمهای جذاب و تماشاگرپسند نیست. اگر برنامه اکران نوروزی با بهترین فیلمهای سینمای ایران پر شود، تکلیف اکران بقیه ماههای سال چیست؟
جدال فیلمهای "جدایی نادر از سیمین"، "جرم" و "ورود آقایان ممنوع" در یک بازه زمانی میتواند پتانسیل این فیلمها برای جذب مخاطب را از آنها بگیرد، برنامهریزی برای اکران باید به نحوی باشد که از حداکثر قابلیتهای هر فیلم برای جذب مخاطب بیشتر استفاده شود. رقابت با فیلم "اخراجیها 3" اتفاق سادهای نیست، فیلمی که هم بالقوه مخاطب بالا دارد و هم حمایت تلویزیون و سایر نهادها را تا تبدیل به یک رکوردشکن بزرگ شود و آمار فروش سینمای ایران را جا به جا کند.
به نظر میرسد برنامهریزی برای اکران نوروزی با ذوق زدگی همراه است، این بار هم به بهانه توجه به سلیقه مخاطب، و با نمایش چند فیلم پرفروش و تماشاگرپسند در یک دوره زمانی قرار است گیشه پررونقی در نوروز داشته باشیم، اما آیا ظرفیت اکران سینمای ایران، تعداد سالنها و علاقه مردم به سینما رفتن پاسخگوی این فیلمها است؟ با برنامهریزی فعلی نمیتوان انتظار داشت به جز "اخراجیها 3" فیلمی به فروش بالا در گیشه برسد.
در حالی که فیلم "جدایی نادر از سیمین" این قابلیت را دارد که در شرایطی که خوب اکران شود پدیده اکران سال 90 باشد و چه بهتر که فیلمی در صدر گیشه بایستد که ارزشهای سینمایی و افتخارهای داخلی و خارجی را به هم پیوند زده است. یکی از برنامهریزیهای اکران میتواند توجه به فیلمهای باارزش و مهمی باشد که ممکن است در صورت اکران نامناسب به اندازه کافی دیده نشوند اما این بخش از ماجرا معمولا به کل نادیده گرفته میشود.
کاش برنامهریزی برای اکران به جای عرصهای برای توجه به منافع فردی، فضایی برای جذب مخاطب و برنامهریزی برای داشتن اکرانی پررونق در طول سال 90 باشد، سالی که میتواند به گیشههای یخ بسته سینماها در سال 89 رونق دوباره بدهد اما برنامهریزیهای فعلی این ذهنیت را ایجاد میکند که اهداف و منافع کوتاه مدت بر منافع بلند مدت سینمای ایران ارجح است.
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