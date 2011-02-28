اسلام هراسی جنایت علیه بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، رجب طیب اردوغان که در جمع تجمع ترک های مقیم شهر دوسلدورف آلمان سخنرانی می کرد گفت: اسلام هراسی هم به اندازه یهود ستیزی جنایت علیه بشریت تلقی می شود.

اردوغان که در آلمان به سر می برد این سخنان را پیش از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان صورت داد.

نخست وزیر ترکیه همچنین از ترک های مقیم آلمان خواست تا با فراگیری زبان آلمانی خود را بیشتر در جامعه این کشور مشارکت دهند.

وی افزود: من از ترک ها می خواهم تا در تمامی سطوح جامعه آلمان از جمله ادارات، سیاست و جامعه مدنی حاضر باشند.