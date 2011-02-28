  1. بین الملل
  2. سایر
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۴

اردوغان:

اسلام هراسی جنایت علیه بشریت است

اسلام هراسی جنایت علیه بشریت است

نخست وزیر ترکیه ضمن محکوم کردن اسلامی هراسی آن را جنایت علیه بشریت توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، رجب طیب اردوغان که در جمع تجمع ترک های مقیم شهر دوسلدورف آلمان سخنرانی می کرد گفت: اسلام هراسی هم به اندازه یهود ستیزی جنایت علیه بشریت تلقی می شود.

اردوغان که در آلمان به سر می برد این سخنان را پیش از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان صورت داد.

نخست وزیر ترکیه همچنین از ترک های مقیم آلمان خواست تا با فراگیری زبان آلمانی خود را بیشتر در جامعه این کشور مشارکت دهند.

وی افزود: من از ترک ها می خواهم تا در تمامی سطوح جامعه آلمان از جمله ادارات، سیاست و جامعه مدنی حاضر باشند.

کد مطلب 1263180

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها