به گزارش خبرنگار مهر، نماینده کشورمان میزبان این دیدار است که ساعت 19:30 (به وقت تهران) در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشود. دیدار برگشت دو تیم مهرام و الریاضی لبنان نیز سه شنبه هفته آینده در سالن اختصاصی الریاضی در بیروت برگزار میشود.
مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا به صورت دو از سه برگزار میشود. بنابراین تیمی که بتواند هر دو دیدار رفت و برگشت را به سود خود تمام کند راهی مرحله نهایی این رقابتها میشود. در غیر این صورت دیدار سوم تعیین کننده تیم صعود کننده خواهد بود.
ذوب آهن و الجلا سوریه دیگر تیمهای حاضر در مرحله نیمه نهایی رقابتهای بسکتبال باشگاههای غرب آسیا هستند که دیدار رفت خود را امروز دوشنبه در سالن اختصاصی الجلا برگزار میکنند. دیدار برگشت دو تیم نیز دوشنبه هفته آینده در سالن ملت اصفهان برگزار میشود.
تیم مهرام که با از پیش رو برداشتن الریاضی اردن راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا شده است مدافع عنوان قهرمانی این رقابتهاست.
