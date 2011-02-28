۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۶

بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا/

مهرام فردا به مصاف الریاضی می‎رود

دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا روز سه شنبه با برگزاری دیدار دو تیم مهرام ایران و الریاضی لبنان به پایان می‎رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده کشورمان میزبان این دیدار است که ساعت 19:30 (به وقت تهران) در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‎شود. دیدار برگشت دو تیم مهرام و الریاضی لبنان نیز سه شنبه هفته آینده در سالن اختصاصی الریاضی در بیروت برگزار می‎شود.

مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا به صورت دو از سه برگزار می‌شود. بنابراین تیمی که بتواند هر دو دیدار رفت و برگشت را به سود خود تمام کند راهی مرحله نهایی این رقابت‎ها می‎شود. در غیر این صورت دیدار سوم تعیین کننده تیم صعود کننده خواهد بود.

ذوب آهن و الجلا سوریه دیگر تیم‎های حاضر در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا هستند که دیدار رفت خود را امروز دوشنبه در سالن اختصاصی الجلا برگزار می‌کنند. دیدار برگشت دو تیم نیز دوشنبه هفته آینده در سالن ملت اصفهان برگزار می‎شود.

تیم مهرام که با از پیش رو برداشتن الریاضی اردن راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا شده است مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‎هاست.

کد مطلب 1263181

