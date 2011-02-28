به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از 5 نرم‌افزار نمایه "گنجینه مطبوعات"، " نوروز ایرانی"، "دوسیه جراید"، "عترت" و "مجموعه مقالات سه روزنامه" صبح یکشنبه 8 اسفند با حضور سید محمد حسینی وزیر ارشاد، محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و محمدرضا اخضریان کاشانی مدیر عامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

محمدرضا اخضریان کاشانی دراین برنامه گفت: این مراسم چهاردهمین برنامه رونمایی نرم‌افزار موسسه نمایه است و چند محصولی که امروز رونمایی می‌شوند می‌توانند مبنای تامین منابع تحقیق و پژوهش در کتابخانه‌های عمومی کشور قرار گیرند. در یکی از نرم‌افزارهایی که امروز رونمایی می‌شود نمایه‌سازی روزنامه‌های همشهری، رسالت و ایران را در ادامه روند ساخت نرم‌افزار نمایه روزنامه های کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی که پارسال رونمایی شد، داریم.

وی گفت: 58 عنوان روزنامه از زمان قاجار تا پهلوی اول را نیز در نرم‌افزار دوسیه جراید نمایه‌سازی کرده‌ایم. همچنین در ادامه رویکرد تولید نرم‌افزار عترت که درباره چهارده معصوم بود و با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شد، 5 شخصیت بزرگ را به این مجموعه اضافه کردیم که این شخصیت‌ها حضرت زینب(س)، حضرت ابالفضل(ع)، حضرت فاطمه معصومه(س)، حضرت شاه چراغ(ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) هستند.

کاشانی ادامه داد: نرم‌افزار دیگر "نوروز ایرانی است" که به مسائلی چون فضای فرهنگی نوروز، رسوم دیگر ملل‌ها در نوروز، غذاها و دیگر مسائل مرتبط با سنت کهن نوروز است. اما شاید بزرگترین کار موسسه نمایه تولید نرم‌افزار "گنجینه مطبوعات" باشد که در آن با 5/4 میلیون رکورد داده، روزنامه‌های کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی و همشهری با تمام صفحات نمایه‌سازی شده‌اند.

روزانه 1699 عنوان نشریه نمایه‌سازی می‌شود

مدیر عامل موسسه نمایه گفت: این نرم‌افزار به عنوان بزرگترین آرشیو دیجیتالی مطبوعات کشور می‌تواند مرجع مناسبی برای علاقه‌مندان و محققان باشد. در حال حاضر روزانه 1699 عنوان نشریه به‌صورت روزانه نمایه‌سازی می‌شود و اطلاعات این نشریات ماهیانه در اختیار 2 هزار و 30 کتابخانه عمومی قرار می‌گیرد. حتی برخی از روستاهای کشور نیز قابلیت دسترسی به یک میلیون و 200 هزار مقاله از این مجموعه را دارند.

وی گفت: البته از مطالب روزنامه رسالت در این نرم افزار، شماره‌های 13 ماه موجود نیست چون نه در آرشیو این روزنامه وجود داشت و نه در آرشیو مطبوعات موجود بود. این مشکل فقط در مورد روزنامه رسالت وجود داشت. نرم‌افزار "دوسیه مطبوعات" نیز با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری که فرمودند: "اگر به روزنامه‌های عصر مشروطه نگاه کنیم، مطالب خوبی استخراج خواهد شد که در این دوران بسیار مفید خواهد بود" کلید خورد و امروز رونمایی می‌شود.

منصور واعظی در این برنامه گفت: رهبر انقلاب امسال را سال همت و کار مضاعف نامگذاری کردند. من در حضور وزیر ارشاد شهادت می‌دهم که موسسه نمایه این پیام را به خوبی اجرایی کرده است. مجموعه نرم‌افزارهایی که امسال توسط این موسسه رونمایی شد 20 عنوان بود که با 5 نرم‌افزاری که امروز رونمایی می‌شود، رقم کل نرم‌افزارهای این موسسه به 110 می‌رسد.

وی گفت: امروز بحث فعالیت در فضای مجازی از اولویت‌های بسیار مهم است. در این زمینه در سال گذشته تجهیز 1000 کتابخانه عمومی کشور را به نرم‌افزار نمایه نشریات داشتیم. از جهت دیگر بحث سرانه مطالعه در کشور مطرح است. سال گذشته سرانه مطالعه در کشور 76 دقیقه در روز بود که 46 دقیقه‌اش به مطالعه روزنامه و نشریات اختصاص داشت و باقی این زمان مربوط به مطالعه کتاب بود.

نمایه‌سازی نشریات در کشورهای پیشرفته به ندرت دیده می‌شود

واعظی افزود: معمولا کارکرد کتاب و نشریات در فرهنگ عمومی متفاوت است. روزنامه را معمولا به عنوان منبع روزانه می‌شناسند و کتاب عاملی برای عمق بخشی به فرهنگ عمومی تعبیر می‌شود. کاری که موسسه نمایه در این پروژه انجام داد، توسعه دادن نقش روزانه نشریات است. نمایه‌سازی وماندگار کردن مقالات باعث می‌شود نشریات نیز نقشی مشابه کتاب پیدا کنند. این فرصتی است که اینک در اختیار مردم ما قرار گرفته است و حتی در کشورهای پیشرفته نیز به ندرت دیده می‌شود.

برنامه‌های نوروز امسال گسترده‌تر از سال‌های قبل برگزار می‌شود

سید محمد حسینی نیز در این برنامه گفت: به نظر با وجود برنامه‌های جاری امسال زودتر به استقبال نوروز رفته‌ایم. با توجه به ثبت جهانی نوروز در سال گذشته، این موضوع نیازمند کار جدی است و باید فرهنگ نوروز به‌صورت گسترده به جهان معرفی شود. قرار است امسال برنامه‌های مربوط به نوروز در سطح گسترده‌تری نسبت به سال‌های گذشته برگزار شود و مسئولان کشورهای دیگر به خصوص کشورهای فارسی‌زبان در این برنامه‌ها حضور خواهند یافت.

وی گفت: به زودی جلسه وزرای فرهنگ کشورهای عضو اکو در افغانستان برگزار خواهد شد که این نشست می‌تواند با محوریت موضوع نوروز باعث اتحاد بیشتر این کشورها با یکدیگر شود. روزهای آغازین فروردین‌ماه نیز هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان را داریم که مورد استقبال مردم فارسی‌زبان این کشور قرار خواهد گرفت.

حسینی با تاکید بر گسترش فعالیت‌های فرهنگی گفت: اگر در این زمینه کوتاهی کنیم، دیگران با نگاه و توجه به منافع خودشان به این گونه مسائل جهت خواهند داد. استقبال از کتاب‌هایی که به تازگی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که مردم خواهان این‌گونه فعالیت‌ها هستند اما جای این‌گونه کارها تا به حال خالی بوده است. اگر این خلاء‌ها خالی بماند، دیگران آن‌ها را پر خواهند کرد. همیشه نباید دیگران را مقصر بدانیم. بلکه هر جا خودمان کوتاهی کردیم دیگران عرصه را به‌دست گرفته‌اند. باید توجه داشته باشیم که اگر ضعفی داشته باشیم، اندیشه دیگران است که قالب می‌شود.

وزیر ارشاد درباره نرم‌افزارهای مورد نظر در این برنامه، گفت: تولید این نرم‌افزارها جای تقدیر و تشکر دارد. نرم افزار گنجینه مطبوعات منبع بسیار خوبی برای تحقیق و پژوهش است. درباره نرم‌افزار دوسیه مطبوعات نیزتوجه کنیم طبق اشارات رهبر انقلاب گاهی مطالب نغز و بسیار مفیدی در روزنامه‌های عصر مشروطه وجود دارد، که امروز به کار می‌آید. امروز باید سطح روزنامه‌ها از سطح کیفی روزنامه‌های عصر مشروطه بالاتر باشد در غیر این صورت نمی‌توان در این عرصه تاثیرگذار بود.

وی گفت: در زمان قدیم افرادی که در مطبوعات فعال بودند به شنیده‌ها اکتفا نمی‌کردند و برای تحقیق در صحت یک خبر گاهی سفرهای طولانی می‌کردند. مقایسه شرایط قدیم و جدید مطبوعات می‌تواند بسیار مفید باشد. مثلا می‌توان دلیل این که چرا یک شخص امروز خارج نشین شده است، یا مشکلات امروز مطبوعات را آسیب‌شناسی کرد. بررسی آرشیوها در این زمینه می‌تواند بسیار کمک کند چون در این زمینه نمی‌توان به حافظه اکتفا کرد.

محمدجعفر محمدزاده در این برنامه، مطبوعات را میراث گران‌سنگ معنوی کشور توصیف کرد و گفت: اگر زبان، ادبیات، آداب و رسوم و آیین در زمره میراث معنوی می‌گنجد بدون تردید مطبوعات نیز به عنوان سریعترین پژواک و بهنگام ترین جلوه گاه این مؤلفه ها، گنجینه ای از میراث معنوی و در عین حال تاریخ مستند ملت‌ها به شمار می‌آید.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد اظهار داشت: برای ایران به عنوان قطب کشورهای فارسی زبان جهان خوشایند نیست که از کارنامه فارسی زبانان در عرصه مطبوعات خارجی بی خبر باشد؛ به ویژه آن که زبان فارسی به عنوان زبان دوم جهان اسلام، محمل هویت فرهنگی و تمدنی ملت مسلمان ایران و سایر ملل فارسی زبان است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم علاوه بر مطبوعات داخلی آنچه از نشریات فارسی که در کتابخانه های خارج از کشور وجود دارد، به دقت مورد پژوهش قرار گیرد و از آنها نسخه های الکترونیک و میکروفیلم تهیه شود تا در اختیار پژوهش‌گران قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: یکی از دلایل اندک بودن ارجاع به مطبوعات در پژوهشها و یافته های محققان، دشواری دسترسی به منابع مطبوعاتی است. نرم‌افزارهای نمایه می‌توانند بخش عمده ای از این خلاء را جبران کنند و تحولی در حوزه پژوهش پدید آورند و نیز به مستند سازی تجارب و آموزه های حرفه روزنامه نگاری کمک ‌کنند.



محمد زاده گفت: بی شک صیانت از تراوش های قلم بیدار و آگاهی بخش و حفاظت از پیام روزنامه نگاران در گنجینه های اسنادی کشور، موجب افزایش انگیزه، تلاش و نشاط ایشان خواهد بود.



معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد گفت: معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان خانه مطبوعات کشور، با تشویق مطبوعات به ارائه نسخه الکترونیک صفحات خود در فضای مجازی سعی دارد راه دسترسی عموم به محتوای آرشیوی نشریات کشور را هموارتر سازد.

مرکز اطلاع رسانی و موزه مجازی مطبوعات تاسیس می‌شود