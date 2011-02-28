راهکار شاه بحرین برای فرار از کابوس سرنگونی دیکتاتورها در جهان عرب

موج تغییر در جهان عرب از آغاز سال جاری میلادی تاکنون یکی پس از دیگری کشورهای عربی را در برمی گیرد.

در این میان مقامات کشورهایی همچون بحرین، یمن و عربستان سعودی با مشاهده سرنگونی رژیمهای دیکتاتوری تونس و مصر و خیزش مردمی لیبی به تکاپو افتاده و برای حفظ پایه های حکومت خود پا را از دادن وعده های دروغین به مردم فراتر گذشته و به عزل و نصب های وزارتی روی آورده اند.

اصلاحات اقتصادی

بحرین یکی از این کشورها محسوب می شود. حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین شب گذشته 25 درصد از اقساط وام مسکن شهروندان را بخشید و ادعا کرد روند اصلاحات در کشور را ادامه خواهد داد.

اصلاحات سیاسی

"حمد بن عیسی آل خلیفه" همچنین اصلاحاتی را در سطح وزارتی انجام داد و طی دستوری "مجید العلوی" را به عنوان وزیر مسکن، "عبدالحسین میرزا" را متصدی وزارت انرژی، "نزار البحارنه" را وزیر بهداشت، "جمیل حمیدان" وزیر کار و "کمال احمد" را به عنوان وزیر امور هیئت وزیران منصوب کرد.

پادشاه بحرین همچنین مسئولیت نظارت بر امور نفت و برق و آب را نیز به وزیر انرژی محول کرده است.

وی در عین حال بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان مسئولان 3 قوه مجریه، قانونگذاری و قضایی تاکید کرد به طوری که این امر منجر به پیشرفت و توسعه بحرین شود.

واکنش ها

"شیخ خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه" وزیر امور خارجه بحرین ضمن استقبال از عزل و نصب های صورت گرفته ابراز امیدواری کرد که این امر به برون رفت از بحران کنونی منجر شود.

وی در ادامه از تمام احزاب و گروه های مخالف خواست که به گفتگوی ملی روی آورند و افکار و خواسته های خود را بر سر میز گفتگوها مطرح کنند.

جمعیت ملی و اسلامی الوفاق بزرگترین اپوزسیون بحرین در بیانیه ای در واکنش به این اصلاحات اعلام کرد: اصلاحات انجام شده خواسته مخالفان نیست چرا که اپوزیسیون به دنبال برکناری کامل دولت و تشکیل دولت وحدت ملی است.

"خلیل المرزوق" نماینده جمعیت ملی و اسلامی الوفاق در این رابطه اظهار داشت : تغییرات صورت گرفته بیانگر این است که مقامات کشور همچنان به دنبال طفره رفتن از خواسته های مردمی هستند.

جمعیت الوفاق بزرگترین جنبش ضد رژیم سلطنتی وابسته به اقلیت در بحرین و حزب وعد و دیگر احزاب مخالف حمایت خود را از اعتراضات مردمی که وارد پنجمین روز متوالی شده است، اعلام کرده اند.

جمعیت الوفاق نماینده اکثریت جمعیت بحرین یعنی شیعیان خواستار تدوین قانون اساسی جدید که بر اساس آن دولت از سوی مردم و نه پادشاه انتخاب شود، شده است.

این اصلاحات پس از آن صورت می گیرد که نیروهای امنیتی بحرین به شدت معترضین بحرینی را که خواستار تدوین قانون اساسی و تغییر حکومت هستند، در منامه پایتخت این کشور سرکوب کرد. در جریان این خشونتها ده ها نفر کشته و زخمی شدند.

شدت این خشونتها به حدی بود که در اقدامی فریبکارانه برای مهار موج خشم مردمی دستور داد کمیته تحقیق درباره حوادث اخیر این کشور تشکیل شود.

اقدامات کنونی بحرین شاید به طور مقطعی و گذرا بتواند اعتراضات مردمی را مهار کند، اما مقامات این کشور هرگز نخواهند توانست از موج خروشان سرنگونی دیکتاتورها در جهان عرب رهایی یابند.

گزارش : سمیه خمارباقی

