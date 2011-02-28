دو هزار کلاس برای اسکان مسافران نوروزی در همدان آماده شد

عباس حسنی محتشم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: ستاد اسکان فرهنگیان استان همدان به منظور خدمت به فرهنگیان و میهمانان نوروزی این مدارس را برای اسکان میهمانان نوروزی آماده کرده است .

وی اظهار داشت: بیش از یک هزار کلاس درس به صورت ویژه و خاص با همه امکانات آسایشی از جمله فرش، تلویزیون و یخچال و پتو و وسایل ضروری تجهیز شده است .

وی افزود: برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر هماهنگی لازم با ستاد تسهیلات شهرداری ها جهت راهنمایی، پذیرش و اسکان میهمانان صورت گرفته و از روند فعالیت های ستاد اسکان در برنامه زمان بندی شده قبل، حین و بعد از اسکان میهمانان توسط اعضا و بازرسان اداره کل بازدید خواهد شد .

حسنی محتشم گفت: بر اساس هماهنگی و برنامه ریزی های به عمل آمده برای رفع مشکلات و کاستی های مدارس از جمله رفع خرابی سرویس های بهداشتی، حمام، آبخوری ها، شیرآلات، قفل اتاق ها و سیستم های گرمایشی و نظافت محوطه و محیط مدارس و کلاس ها اقدام شده و مدارس به لوازم ضروری مجهز شده اند .

وی افزود: در ستادهای اسکان دستگاه کارت خوان به منظور تسهیل در روند پرداخت هزینه های مربوطه و واریز مستقیم درآمد به حساب خزانه نصب و راه اندازی شده است و بروشور، نقشه و پوستر اماکن دیدنی و تاریخی و جاذبه های گوناگون استان بین میهمانان توزیع خواهد شد .