توریسم دریایی حلقه مفقوده توسعه پایدار شمال

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دریای خزر با وسعتی در حدود 407 هزار و 300 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه کره زمین است که 220 کیلومتر آن از آستارا تا چابکسر جزو محدوده گیلان محسوب می شود.

این استان با داشتن شهرهای ساحلی همچون آستارا، انزلی، چابکسر، کیاشهر، چمخاله و سایر مناطق قابلیت بهره برداری از گردشگری دریایی را برای رسیدن به یک وضعیت پایدار دارد و با یک مدیریت ساحلی صحیح و زمان بندی شده می توان سواحل گیلان را به قطب گردشگری برای گردشگران داخلی وخارجی تبدیل کرد و ضمن حفظ محیط زیست وتعهداتی که نسبت به آینده داریم، درآمد حاصل از آن را برای ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه مورد استفاده قرار دهیم.

دور از انتظار نیست که بتوان به جایگاه ترکیه در گردشگری دریایی پیدا کرد که تنها با توجه خاص مدیران و سرمایه گذاری های درست به این مهم می توان نائل شد.

صنعت توریسم امروزه بخشی از هزینه های اقتصادی هر کشوری را تامین می کند و سیل علاقمندان به جاذبه های طبیعی و انسان ساخت نقاط مختلف دنیا دلیلی بر این ادعاست و گیلان این موقعیت را دارد که در داخل کشور به مقامی برتر از کیش دست یابد و در دنیا نیز به عنوان یکی از مناطق برتر گردشگری معرفی شود.

یک کارشناس مسائل گردشگری در این زمینه گفت: گسترش روز افزون صنعت توریسم دریایی، نگاه برنامه ریزان و سرمایه گذاران این صنعت را به کارگیری تجهیزات دریایی تفریحی برای جذب گردشگران جلب و سودآوری قابل توجه سرمایه گذاری در این صنعت، سرمایه گذاران را به سمت این صنعت ترغیب کرده است.

محمد جعفری، توریسم دریایی و میزان درآمدزایی بالای آن برای کشور با توجه به مرزهای آبی ایران با کشورهای همسایه در شمال و جنوب اشاره کرد و افزود: از این راه می توان حمل و نقل دریایی را توسعه داد و هم توریسم دریایی را رونق بخشید.

توریسم دریایی در گیلان ناشناخته و مهجور مانده است

وی با اشاره به اینکه در میان انواع توریسم در ایران شاید هیچ کدام به اندازه توریسم دریایی ناشناخته و مهجور نمانده باشد، یادآورشد: خزر موقعیت مناسبی برای توسعه گردشگری دریایی دارد که باید ازاین ثروت خدادادی نهایت بهره برداری شود.

این کارشناس ادامه داد: توریسم آبی، صنعتی که خود می تواند در کنار جاذبه های بی شمار طبیعی و میراث فرهنگی سهم بیشتری از سبد میلیاردی صنعت گردشگری را به استان اختصاص دهد.

جغرافیای گیلان با تنوع خود اعم از کوه، جنگل، صحرا و دریا تنوع در زمینه ‌های مختلف کاری را نیز پدید آورده است البته باید به یاد داشت آنچه طبیعت مهیا کرده استعداد و توان بالقوه محسوب می ‌شود و برای تبدیل آن به حالت بالفعل و بهره ‌برداری لازم است برنامه ‌ریزی و سرمایه ‌گذاری ‌های صورت گیرد، یکی از بهره‌ برادری‌ های که می‌ توان از طبیعت متنوع داشت، استفاده از توریسم در شاخه ‌های گوناگون مانند توریسم صحرا، دریا و ... است.

گردشگری ساحلی از بزرگترین فعالیت‌ های جهان است که با رشد شتابنده خود به فعالیتی چند منظوره مبدل شده است، به طوری‌ که توسعه توریسم و تفریحات مربوطه از عوامل موثر در شکل دهی الگوی توسعه نواحی ساحلی بوده و تأمین کننده مزایای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی بسیاری برای میزبان است. اما از سوی دیگر چنین رویکردی موجب پدید آمدن نگرانی‌ ها و بیم‌ های از تهدید و تخریب هویت، محیط و میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی ساکنان محلی سواحل شده به طوری ‌که مقابله با اثرات ناشی از رشد توریسم کنترل نشده، نیازمند روش ‌ها و شیوه‌های صحیح برنامه ‌ریزی، طراحی و مدیریت این مکان‌ هاست.

گردشگری دریایی حلقه مفقوده توسعه گیلان

نماینده مردم لنگرود در مجلس با اعلام اینکه باید به توسعه گردشگری دریایی توجهی ویژه شود، گفت: گردشگری دریایی سرآغاز توسعه گردشگری در استان گیلان است.

مهرداد لاهوتی برلزوم کسب جایگاه ویژه گردشگری دریایی در خزر تاکید کرد و افزود: برای تحقق این امر سرمایه ‌گذاری دراین بخش باید تشویق و موانع موجود بر سر راه فعالیت و استقرار کشتی‌ های مسافربری رفع شود.

وی اظهارداشت: برای توسعه گردشگری دریایی باید تسهیلات ارزان قیمت از سوی سازمان میراث فرهنگی و سازمان بنادر و دریانوردی در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به اینکه توسعه گردشگری در هر زمان و مکانی همواره موجب اشتغالزایی و بهبود وضعیت اقتصادی منطقه خواهد شد، یادآوردشد: توسعه گردشگری در هر سطحی به اقتصاد، اشتغال و جوامع محلی و بازار آن ناحیه و رونق بخش گردشگری، هتلها و مراکز اقامتی و سایر مراکز خدماتی و بندر فوائد بسیار و ارزش افزوده زیادی خواهد داشت.

بدین ترتیب توریسم ساحلی از قدیمی ترین انواع گردشگری است، به ‌طوری ‌که سابقه برخی از تفرجگاه‌های ساحلی به قرن 19 باز می‌ گردد. در ابتدای امر این فضاها، مختص افرادی بود که تنها برای دیدار از سواحل دریا مراجعه می‌ کردند، اما در دهه ‌های اخیر بازار گردشگری ساحلی اغلب ترکیبات متنوعی از انواع اقامت و استفاده گردشگران به ویژه در طول تابستان تقاضا کرده و با رقابتی فزآینده خواستار سرمایه گذاری‌ های عمده در زمینه زیرساخت‌ ها، ایجاد تسهیلات و حفاظت منابع طبیعی اعم از دریا، سواحل، تالاب ‌ها و سایر میراث طبیعی است.

در حقیقت زمان ارضای گردشگر ساحلی، تنها با عواملی چون خورشید، دریا و ماسه سپری شده و گردشگر مدرن امروزی در جستجوی فعالیت ها و تجربیات متفاوتی از قبیل فعالیت های ورزشی، تفریحی، فرهنگی و میراث طبیعی و... است.

از میان تمامی فعالیت های که در مناطق ساحلی انجام می ‌گیرند، هیچکدام از نظر گستردگی و تنوع به اندازه مبحث توریسم و تفریحات ساحلی نیست بطوریکه طبیعت پویای این بخش و وسعت تقاضا، اغلب طرح های مربوط را در زمره طرح های ملی و منطقه‌ ای قرار می ‌دهد و تمامی سواحل بصورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر آن قرار می‌ گیرند. آب پاک، سکونتگاه های ساحلی سالم و محیطی ایمن و لذت بخش، اساس گردشگری ساحلی موفق است.

کشورهای حاشیه خلیج فارس با ساخت جزایر مصنوعی اقدام به توسعه گردشگری دریایی کردند

با وجودی که کشورهای حاشیه خلیج فارس از امکانات طبیعی کافی برای رونق توریسم دریایی بهره‌‌ای نبرده‌ اند اما با ساخت جزایر مصنوعی و تسهیلات ساحلی متنوع اقدام به توسعه گردشگری دریایی و ساحلی خود کرده‌ اند.

شهرها و بنادر ساحلی و جزایری چون قشم‌، کیش‌ در جنوب ایران و شهرها و بنادر شمالی ایران همچون ساری، بابلسر، فریدونکنار، محمودآباد، نور، رویان، نوشهر، چالوس، تنکابن، رامسر، آستارا، انزلی، رشت، چمخاله و... در صورت ایجاد تاسیسات گردشگری مناسب و استفاده از ظرفیت‌ های موجود در آنها برای جذب گردشگر، می‌ توانند در توسعه توریسم دریایی کشور موفق باشند.

کارشناسان گردشگری برگزاری تورهای غواصی‌، مسابقات ورزشی آبی در سواحل کشور، فروش صنایع دستی، پرواز بادبادکها، جشنواره‌ های ساخت مجسمه‌ های شنی و نقاشی غروب دریا، والیبال ساحلی، ماهیگیری، جشنهای ملی و .... در شمال از جمله اقداماتی می ‌دانند که می ‌تواند توریسم دریایی را رونق دهد.

به هر حال استان گیلان با داشتن حدود 300 کیلومتر نوار ساحلی، تالاب، سد و رودخانه پر آب از قافله پروژه های گردشگری آبی، عقب مانده است، پروژه های که به یقین در کوتاهترین زمان ممکن، بیشترین بازدهی را به ارمغان خواهند آورد.