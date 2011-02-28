جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌های نوروزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشجویان ایرانی خارج کشور گفت: در ایام نوروز از طریق ارسال کارت پستال تبریک وزیر علوم و با ارسال بسته‌های فرهنگی، به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تبریک می‌گوییم.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم درباره محتوای این بسته‌های فرهنگی گفت: بسته‌های فرهنگی محتوی اقلامی است که تداعی‌گر هویت ملی دانشجویان است و با این هدف آماده‌سازی می شود که فضای نوروز و نو شدن با نگاه ملی و دینی برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که در عید نوروز در کشور خودمان نیستند یادآوری شود.

وی با بیان اینکه بسته‌های فرهنگی در نوروز 90 برای بیش از یک هزار نفر از دانشجویان ایرانی بورسیه خارج از کشور ارسال می‌شود، گفت: طی سال گذشته چهار بسته فرهنگی برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور ارسال شده است. در آستانه سال نو، رایزن‌های علمی درخواست دارند که بسته‌های فرهنگی نوروز زودتر به آنها برسد که این نشان می‌دهد بسته‌های فرهنگی مورد استقبال دانشجویان واقع شده است.

جلیل دارا با بیان اینکه بسته‌های فرهنگی مانند بسته‌های کوچک ساندویچی با حجم کم و محتوای بالا هستند به مهر گفت: بسته‌ها و کالاهای فرهنگی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشجویان ایرانی خارج کشور ارسال شده است استقبال دانشجویان را به دنبال داشته به طوریکه رایزن‌های علمی اقلام دیگری نیز از وزارت علوم خواسته‌اند.

وی افزود: رایزن‌های علمی جمهوری اسلامی ایران از وزارت علوم درخواست کرده‌اند که اقلام فرهنگی مانند سجاده، مفاتیح‌الجنان یا کتاب شعر نیز برای دانشجویان بفرستیم که این نشان می‌دهد دانشجویان ایرانی خارج از کشور به شدت تشنه مسائل فرهنگی هستند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از برنامه بازدید و سرکشی مسئولان وزارت علوم از مناطق مختلف خارج از کشور که تعداد دانشجویان ایرانی بیشتری در آنجا مستقر هستند خبر داد و به مهر گفت: اعزام سخنران برای حضور در جمع دانشجویان ایرانی خارج از کشور از برنامه‌هایی است که از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایام نوروز اجرا می‌شود.

دارا از درخواست رایزن‌های علمی جمهوری اسلامی ایران در کشورهایی مانند مالزی، استرالیا و بلاروس برای اعزام سخنران در ایام نوروز به این کشورها برای حضور در جمع دانشجویان ایرانی خبر داد و در تبیین هدف این سخنرانی‌ها گفت: دانشجویان ایرانی خارج کشور برای مدت زمان نسبتا طولانی در خارج از کشور هستند لذا نیاز دارند حال و هوایی که در فضای کشورشان است برایشان تداعی شود.

وی خاطرنشان کرد: باید از طریق برنامه‌های فرهنگی به سمت ایجاد فضایی برای دانشجویان ایرانی در خارج کشور برویم که آنها با فضای وطن و ملیت خود بیشتر عجین باشند لذا هدف از این سخنرانی‌ها تقویت هویت دینی و ملی دانشجویان ایرانی خارج از کشور است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم یادآور شد: دانشجویان ایرانی خارج از کشور بعضا با فضایی روبرو می‌شوند که ممکن است مناسب روحیات و اخلاقیات و رفتارهای ایرانی نباشد لذا باید برای جلوگیری از روبرو شدن دانشجویان ایرانی خارج کشور با شرایط نامناسب روحی برنامه ای داشته باشیم.

وی اعزام گروه‌های مختلف هنری تئاتر و نمایش که عمدتا نمایش دهنده آداب و سنن ایرانی هستند را از دیگر برنامه‌هایی دانست که در ایام نوروز برای دانشجویان ایرانی خارج کشور در برخی کشورها در نظر گرفته شده است.