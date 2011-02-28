اخبار ضد نقیض درباره قذافی/ سواحل ونزوئلا مخفیگاه دیکتاتور و پسران

به گزارش خبرگزاری مهر، "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس چند روز قبل و همزمان با شدت گرفتن اعتراضات مردمی در لیبی علیه "معمر قذافی" با صراحت اعلام کرد که دیکتاتور از طرابلس گریخته و در ونزوئلا مخفی شده است.

جزیره مارگاریتا برای قذافی نام آشنایی است زیرا وی در سال 2009 برای شرکت در نشست مشترک رهبران آفریقا-آمریکای لاتین در این جزیره بود و پس از آن نیز چندین بار به این جزیره سفر کرد.

پیش از آن نیز اخباری تائید نشده درباره فرار قذافی از لیبی و پناه بردن وی به ونزوئلا منتشر شده بود که دیکتاتور با ظاهر شدن در صحنه تلویزیون و ایراد سخنرانی معروف خود این خبرها را تکذیب کرد.

اما اکنون یک سیاستمدار از آمریکای لاتین که مدعی است منابع او معتبر هستند از مخفی شدن یکی از فرزندان قذافی در جزیره ای در ونزوئلا سخن می گوید.

به گفته وی، این فرزند قذافی دو روز پیش وارد جزیره مارگاریتا شده و در منطقه ای از این جزیره پنهان شده است. در همین رابطه یکی از مقامات دولتی ونزوئلا در شمال غربی این کشور از تماس یکی از فرزندان قذافی با وزارت خارجه این کشور خبر داده که گفته می شود این تماس از سوی خود سرهنگ قذافی بوده است.

به گفته این مقام ونزوئلایی، چاوز روابط نزدیکی با قذافی داشته و یک استادیوم ورزشی نیز در لیبی متعلق به دولت ونزوئلا است.

اما منابع دولتی ونزوئلا وجود هرگونه توافق برای استقبال از معمر قذافی در ونزوئلا در پی انتشار اخباری مبنی بر فرار وی به خارج از کشور را رد کردند.



شاهدان عینی در لیبی اعلام کردند که اخباری در مورد فرار معمر قذافی، رهبر لیبی به یک کشور خارجی که احتمالا ونزوئلا یا برزیل است، منتشر شده است.



از سوی دیگر یکی از ستون نویس های روزنامه "ال یونیورسال" ونزوئلا مدعی در دست داشتن اطلاعاتی شده که بر اساس آن یکی از همسران قذافی به همراه چهار دختر خود هم اکنون در جزایر مارگاریتا به سر می برند.

به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، جزیره مارگاریتا برای قذافی نام آشنایی است زیرا وی در سال 2009 برای شرکت در نشست مشترک رهبران آفریقا-آمریکای لاتین در این جزیره بود و پس از آن نیز چندین بار به این جزیره سفر کرد.

این در حالی است که برخی کارشناسان از امکان کشیده شدن موج اعتراض های مردمی به آمریکای لاتین سخن می گویند و در این میان ونزوئلا و کوبا، مناطقی هستند که بیشترین امکان آغاز اعتراض های مردمی در آنها وجود دارد؛ در کوبا به دلیل شرایط خاص اقتصادی نشات گرفته از کمونیسم و در ونزوئلا به دلیل طولانی شدن زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز.