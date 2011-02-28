افزایش تجارت خارجی زیرساخت اصلی توسعه کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری شامگاه یکشنبه در جریان دیدار با اعضای منتخب هفتمین دوره نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج اظهار داشت: افزایش و رشد تجارت خارجی زیرساخت و زمینه اصلی توسعه و پیشرفت همه جانبه استان کردستان را فراهم می کند.

وی عنوان کرد: با توجه به وجود مرز رسمی باشماق مریوان و بازارچه های متعدد در استان کردستان از یک سو و نیروی انسانی مستعد و توانمند از سوی دیگر می طلبد که مسائل مربوط به تجارت خارجی و افزایش مبادلات مرزی به عنوان یک اولویت در دستور کار مدیران دستگاه ها و سازمان های دولتی مسئول قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی کردستان به چشم انداز تجارت خارجی در این استان اشاره کرد و گفت: اقدامات و برنامه ریزی بسیار خوبی در راستای توسعه تجارت خارجی در استان کردستان صورت گرفته و بدون شک طی سالهای آینده استان به جایگاه ویژه ای در مقوله مبادلات مرزی در سطح کشور دست پیدا خواهد کرد.

اسراری با اشاره به نقش و جایگاه تشکل های غیردولتی در امر توسعه تجارت خارجی خاطرنشان کرد: دولت وظیفه و رسالت اصلی خود در راستای ایجاد زیرساختها برای توسعه این بخش را انجام می دهد و تشکل های بخش خصوصی و فعالان این حوزه نیز باید با تمام توان وارد عرصه شده و برای استفاده از توانمندی های کردستان تلاش کنند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات هفتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج افزود: انتخابات این دوره در صحت و سلامت کامل در استان برگزار شد و خوشبختانه شاهد مشارکت بسیار خوب اعضا اتاق نیز بودیم و در نهایت ترکیبی توانمند به عنوان اعضای هیئت نمایندگان اتاق انتخاب شدند که انتظار می رود با توجه به شرایط فعلی شاهد اقدامات و برنامه ریزی بهتری در برنامه های اتاق طی چهار سال آینده باشیم.

در ادامه این نشست اعضای منتخب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج نیز به بیان دیدگاه های خود در حوزه توسعه تجارت در استان کردستان پرداختند.