به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی انجمن دفاع از قربانیان ترور خاورمیانه در تحلیلی به ارزیابی عملکرد آمریکا در مورد گروهک تروریستی منافقین و نگاه مردم عراق به این فرقه پرداخت و نوشت: گروهک منافقین به عنوان بخش مهمی از تشکیلات اطلاعات و استخبارات دیکتاتور سابق عراق برشمرده می شد که بودجه ویژه ­ای به آن اختصاص داده شده بود و در عملیاتهای تخریبی علیه مردم و حکومت ایران و سرکوب مردم عراق فعالیت می کرد. خدمات سازمان مجاهدین خلق به صدام بعد از جنگ ایران و عراق نیز ادامه یافت. در سال ۱۹۹۱ که با حرکت های انقلابی کردهای شمال عراق در کنار شیعیان جنوب، رژیم بعثی عراق در آستانه سقوط و انهدام قرار داشت، منافقین وارد معرکه شده و حرکت اکراد را با خشونتی هرچه تمام تر سرکوب کردند.

از این قبیل حرکتها توسط منافقین در جهت تحکیم حکومت صدام بسیار صورت گرفت که مشهودترین مورد آن در مورد شیعیان جنوب بود. از همین رو بخش بزرگی از مردم عراق، گروهک تروریستی منافقین را که در طول حکومت رژیم بعث به عنوان ارتش خصوصی صدام عمل کرده و از جانب او در جنایات بیشماری از جمله در سرکوب قیام شیعیان و کردها بعد از جنگ اول خلیج فارس مشارکت داشته به عنوان دشمن محسوب می کنند. این امر در نزد آمریکا آنچنان آشکار و محرز است که استقرار سربازان نیروهای ائتلاف نزدیک اردوگاه اشرف برای حفاظت از این گروهک تروریستی که از جانب مردم عراق به دلیل امکان اقدام به انتقام گیری در معرض خطر هستند، صورت گرفته است.



گروهک منافقین به عنوان یک سازمان تروریستی و حامی تمام عیار حکومت "صدام حسین" موجب شده تا مردم عراق روز به روز با تاکید بیشتری خواهان اخراج منافقین از کشور خود باشند.

مردم عراق خواستار رسیدگی به تمامی جنایات دیکتاتور بغداد هستند، از این رو منافقین به عنوان ابزارهای جنایات و سرکوبگری های صدام و "مسعود رجوی" در نقش رهبر جیش التحریر عراقی در ردیف اول اتهام بوده اند. گروهک منافقین به عنوان سازمان تروریستی که حامی تمام عیار حکومت صدام به شمار می‌رود و در اقدامات سرکوبگرانه صدام علیه مردم عراق شرکت داشته، موجب شده تا مردم عراق روز به روز با تاکید بیشتری خواهان اخراج منافقین از عراق باشند.

احساس عدم امنیت مردم عراق بواسطه حضور گروهک تروریستی منافقینی را که کماکان تحت حمایت آمریکا قرار دارد، بیشتر شده است. بنا به این دلایل فرقه منافقین با این سابقه عملکرد و هویت فرقه ­ایش،که رسما و قانونا نیز به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده در نگاه مردم به عنوان بزرگترین جنایتکار قلمداد شده است.

همچنین مردم شهر الخالص از گروهک تروریستی منافقین به دلیل ارتکاب جنایات و غصب زمین‌های ساکنان این شهر شکایت کرده اند. همزمان با آن، مصوبات قانونی از سوی پارلمان پیشین نیز در حمایت از این خواست‌ های عمومی صادر شد.

در واقع حافظه تاریخی مردم عراق درباره گروهک منافقین یادآور انواع جنایت‌ها در عراق و کشتار وسیع شیعیان و کردها از جمله در سرکوب وحشیانه مردم استان‌ های میانی و جنوبی در انتفاضه شعبانیه در سال 1991 است که با لشکرهای نظامی گروهک منافقین در همکاری با رژیم بعث صورت گرفت. در این راستا بسیاری از خسارت دیدگان با توجه به اسناد و مدارک بسیاری که بر نقش داشتن این فرقه تروریستی در جنایت علیه مردم عراق، خواهان احقاق حقوق خود و بسیاری از بازماندگان عراقی نیز محاکمه سرکردگان این گروهک تروریستی را خواهان هستند.





آمریکا به دورویی در جنگ با ترور متهم است که از جمله این اقدامات می توان به اعطای آزادی تردد قابل ملاحظه به فرقه تروریستی منافقین، اجازه تاسیس یک دفتر روابط و یا برگزاری کنفرانس های عمومی بزرگ اشاره کرد که در آن این فرقه تروریستی اهدافش را تبلیغ کرد.

برهمین اساس مردم دیالی و دیگر مناطق عراق بارها با برپایی تظاهرات گسترده‌ خواهان تسریع در روند اخراج منافقین از خاک کشور خود و بازگرداندن اداره پادگان اشرف به دولت عراق بوده­ اند. علاوه بر این مردم عراق خواهان به وجود آمدن مشکلات و روابط متشنج با همسایگان خود نیستند.

خواسته عمومی برای اخراج فوری و محاکمه سرکردگان این فرقه تروریستی در تاکید قانون اساسی عراق که بر محکومیت هر گونه حمایت از تروریسم و یا در رای دادگاههای عراق مبنی بر محکومیت منافقین و مجرم شناختن آنها و حکم به اخراج این گروهک از عراق و محکومیت سران آنها نمود بارزی یافته است.

ایالات متحده نیز این گروهک تروریستی را در سال 1997یک سازمان تروریست خارجی نامید اما در سال 2003 با یک تغییر لحن محسوس به عنوان یک نیروی دشمن متخاصم در عملیات آزادی عراق ارزیابی شد. این درحالیست که وزارت دفاع گزارش داد سیاست آمریکا منحل کردن سازمان مجاهدین خلق است که در فعالیت های تروریستی درگیر بوده و ممانعت از بازسازی آن به عنوان یک سازمان تروریستی است. در واقع نیروهای ائتلاف می توانستند رهبران را از بدنه جدا کنند و ساختار درونی فرقه را سست کنند اما در عمل نیروهای ائتلاف به طور فعال اعضای این گروهک تروریستی را تشویق به ترک گروه نکردند، حتی با متمرکز کردن این فرقه تروریستی در اردوگاه اشرف، بسیاری از موارد کنوانسیون های ژنو که بسیاری روشها را در منحل کردن این گروهک تروریستی و کاهش دادن قدرت آن مجاز می شمارد، محمل گذاشت.

این امر آنچنان بارز بوده که حتی به گزارش موسسه "رند"، آمریکا به دورویی در جنگ با ترور متهم است که از جمله این اقدامات می توان به اعطای آزادی تردد قابل ملاحظه به فرقه تروریستی منافقین، اجازه تاسیس یک دفتر روابط و یا برگزاری کنفرانس های عمومی بزرگ اشاره کرد که در آن این فرقه تروریستی اهدافش را تبلیغ کرد. به علاوه این گروهک تروریستی برای چندین سال به پخش برنامه های رادیویی خود علی رغم اعتراض دولت عراق و دستور نیروهای ائتلاف مبنی بر توقف آن ادامه داد.



حافظه تاریخی مردم عراق درباره گروهک منافقین یادآور انواع جنایت‌ها در عراق و کشتار وسیع شیعیان و کردها از جمله در سرکوب وحشیانه مردم استان‌ های میانی و جنوبی در انتفاضه شعبانیه در سال 1991 است که با لشکرهای نظامی گروهک منافقین در همکاری با رژیم بعث صورت گرفت .

در قطعنامه دسامبر 2003، شورای حکومتی عراق بطور خاص خواهان اخراج فرقه تروریستی منافقین شد و مقامات عراقی مستمرا بر این موضع تاکید کرده اند اما مقامات آمریکایی در اقداماتی کاملا منافی با این خواسته های عمومی مبادرت کرده و از این می ترسند که این فرقه تروریستی با پیگرد قانونی از جانب عراقی ها مواجه شوند. بدین دلیل، به رغم خواسته های مردمی برای اخراج گروهک تروریستی منافقین و بستن اردوگاه، واشنگتن با الزام دولت عراق و حمایت غیر رسمی از اردوگاه اشرف به مخالفت با خواسته مردم عراق برخاسته و با تامین امنیت در مناطق پیرامون اردوگاه های این فرقه تروریستی به حمایت از آنها مبادرت کرده است.

در این میان مردم عراق بر اجرای قانون اساسی در برخورد با گروههای تروریستی و توجه به آرای دادگاههای داخلی علیه گروهک منافقین به اتهام جنایت علیه مردم عراق تاکید دارند و خواستار اخراج این گروهک از کشورشان هستند که آمریکایی ها با حمایت از این گروهک خواسته های قانونی مردم عراق را در عمل بر نمی تابند و مردم حمایت آمریکاییها را نادیده گرفتن حقوق هزاران قربانی عراقی بدست این گروهک و تایید جنایات این گروهک بدست صدام می دانند، درصورتی که آمریکاییها با وعده از بین بردن دیکتاتور عراق و برپایی خواسته های مردم عراق به این کشور حمله کرده بودند.