اخلاق کانتی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی این موضوع می‌پردازد که با لحاظ قرار دادن اخلاق کانتی چه رفتاری درست و چه رفتاری نادرست خواهد بود.

این کتاب نگاهی دوباره به اخلاق کانتی و سنتی که کانت در اخلاق به جا گذاشته دارد. نویسنده با توجه به آثار کنونی درباره کانت، دیدگاه اخلاقی او را مورد بررسی قرار داده است.

اخلاق دو بعد دارد که به طور همزمان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته‌اند. بعد اول مربوط به فرهنگ و محیط اجتماعی است که فرد در آن عمل و اقدام می‌کند. بر این اساس هنجارها و اخلاقیاتی به فرد تحمیل می‌شود و فرد آنها را به عنوان اصول اخلاقی می‌پذیرد.

بعد دوم این است که چه هنجارها و اصول اخلاقی جدیدی می‌تواند وارد یک نظام فرهنگی و اجتماعی شود. در واقع فرارفتن از هنجارها و اصول اخلاقی موجود در یک جامعه در این بعد مورد توجه است.

این اثر بر اساس دو رهیافت بسیار متفاوتی که در فلسفه معاصر به اخلاق وجود دارد به بررسی اخلاق کانتی می‌پردازد. رهیافت اول رهیافتی محافظه‌کار در سنت فلسفه تحلیلی است و رهیافت دوم رادیکال است که در آثار فلسفی روان تحلیلی می‌توان دید.

بارزترین متفکر مکتب وظیفه‌گرایی اخلاقی، امانوئل کانت است. کانت معتقد است ما وظیفه داریم عمل نیک انجام دهیم، فارغ از آنکه نتیجه یا پیامدهای آن چه باشد.

کانت در حوزه اخلاق اشاره مشهوری دارد مبنی بر اینکه من راست می گویم حتی اگر جهان بر هم بریزد. بدین معنا کانت هیچ جایگاهی برای نسبیت اخلاق قائل نیست و فارغ از وظایف، توجهی به هیچ بعد دیگر رفتارها ندارد.

کانت معتقد است قانون اخلاقی که معیار سنجش ارزش اخلاقی همه کردارها و رفتارهای ماست، قانونی است که بنیاد آن، در خرد عملی یا وجدان بیدار انسانی است و آن این است که چنان رفتار کن که بخواهی اصل رفتار تو، قانونی عمومی شود.

این کتاب با عنوان "کردارهای کانتی" به قلم هنریک جوکر جیر به نگارش درآمده و توسط انتشارات کانتینیوم منتشر شده است.