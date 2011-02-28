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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

واسطه گری در بخش صادرات کالا در کردستان حذف شود

سنندج - خبرگزاری مهر: عضو منتخب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج خواستار حذف واسطه گری در امر صادرات و واردات کالا در استان کردستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد جهانی شامگاه یکشنبه در جریان دیدار اعضای منتخب هفتمین دوره نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج با رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان، اظهار داشت: در حال حاضر واسطه گری به حوزه صادرات و واردات کالا در استان کردستان نیز نفوذ کرده و باید در قالب یک برنامه ریزی مشخص این معضل ساماندهی شود.

وی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر ما نمی توانیم به صورت مستقل به تبلیغ و اطلاع رسانی در خصوص کالاها و محصولات تولیدی استان در بازارهای جهانی اقدام کنیم و همواره باید از طریق واسطه ها این امر مهم عملی شود که این روند مناسب نیست و تاثیر منفی بر توسعه صادرات برجای خواهد گذاشت.

جهانی داشتن ارتباط با کشورهای مختلف جهان برای اطلاع رسانی و تبلیغ توانمندی ها و پتانسیل های استان کردستان را یک نیاز لازم و ضروری در راستای توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: باید سازمان های دولتی مسئول با همکاری و تعامل با تشکل های بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی برنامه ای جامع و کامل را برای رفع این معضل تدوین و اجرا کنند.

وی همچنین به بخشی از توانمندی های استان کردستان در حوزه صنایع دستی به ویژه فرش دستباف اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر بخشی از تولیدات استان با برند و نشان استانها و مناطق دیگر کشور صادر می شوند که سود اصلی این کار به جیب افراد واسطه می رود و تولید کننده کمترین بهره برداری را می کند.

جهانی خاطرنشان کرد: اعضای جدید اتاق بازرگانی سنندج تلاش خود در راستای استفاده بهینه از توانمندی های استان کردستان در تمامی حوزه ها برای توسعه تجارت را به کار خواهند بست و انتظار می رود که دستگاه های دولتی نیز در این مسیر ما را همکاری کنند.

در ادامه این نشست سایر اعضای منتخب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج نیز به بیان دیدگاه های خود در حوزه توسعه تجارت در استان کردستان پرداختند.

کد مطلب 1263199

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