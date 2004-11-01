انتخاب كري در سياست خارجي آمريكا تغييري ايجاد نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهر،" دانيل كوتس " سفير آمريكا در جمهوري فدرال آلمان در ادامه اين گفتگو در خصوص انتخابات رياست جمهوري آمريكا خاطر نشان ساخت : به عقيده من اين اولين انتخابات پس از جنگ ويتنام است كه مسئله سياست خارجي در آن تا به اين اندازه از اهميت برخوردار بوده و نقش كليدي ايفا مي كند .

سفير آمريكا در آلمان همچنين تصريح كرد : از جمله مواردي كه در بخش سياست خارجي آمريكا از اهميت خاصي برخوردار است مي توان به وضعيت عراق ، بحران خاورميانه و مبارزه با تروريسم اشاره كرد .

وي در خصوص اعمال تغييرات چشمگير با انتخاب " جان كري " كانديداي دمكراتها اظهار داشت : چنين برداشتي كمي اغراق آميز خواهد بود .

كوتس در ادامه افزود : چنانچه كري در اين انتخابات پيروزي را از آن خودكند، تغييرمحسوسي درسياست خارجي آمريكا ايجاد نخواهد شد . نكته اي كه به ذهن مي رسد اين است كه كري در اتخاذ برخي سياستها در قبال اروپا تغييراتي را اعمال خواهد كرد .

سفير آمريكا در جمهوري فدرال آلمان در خصوص نظر كشورهاي اروپايي در مورد انتخابات رياست جمهوري آمريكا به برلينرسايتونگ گفت : اروپا همواره خواهان رابطه اي آرام و دور از تشنج با آمريكاست .

كشورهاي اروپايي پس از جنگ عراق كمي در گسترش روابط سياسي خود با آمريكا محتاطانه رفتار كردند و همين امر سبب نگراني مقامات كاخ سفيد را فراهم آورد .