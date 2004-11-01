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۱۱ آبان ۱۳۸۳، ۱۴:۴۵

سفير آمريكا در آلمان :

انتخاب كري در سياست خارجي آمريكا تغييري ايجاد نمي كند

سفير آمريكا در جمهوري فدرال آلمان در گفتگو با روزنامه برلينر سايتونگ با اشاره به انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشور انتخاب كري را سبب بروز تغييرات محسوس در سياست خارجي اين كشور ندانست .

به گزارش خبرگزاري مهر،" دانيل كوتس " سفير آمريكا در جمهوري فدرال آلمان در ادامه اين گفتگو در خصوص انتخابات رياست جمهوري آمريكا خاطر نشان ساخت : به عقيده من اين اولين انتخابات پس از جنگ ويتنام است كه مسئله سياست خارجي در آن تا به اين اندازه از اهميت برخوردار بوده و نقش كليدي ايفا مي كند .

سفير آمريكا در آلمان همچنين تصريح كرد : از جمله مواردي كه در بخش سياست خارجي آمريكا از اهميت خاصي برخوردار است مي توان به وضعيت عراق ، بحران خاورميانه و مبارزه با تروريسم اشاره كرد .

وي در خصوص اعمال تغييرات چشمگير با انتخاب " جان كري " كانديداي دمكراتها اظهار داشت : چنين برداشتي كمي اغراق آميز خواهد بود .

كوتس در ادامه افزود : چنانچه كري در اين انتخابات پيروزي را از آن خودكند، تغييرمحسوسي درسياست خارجي آمريكا ايجاد نخواهد شد . نكته اي كه به ذهن مي رسد اين است كه كري در اتخاذ برخي سياستها در قبال اروپا تغييراتي را اعمال خواهد كرد .

سفير آمريكا در جمهوري فدرال آلمان در خصوص نظر كشورهاي اروپايي در مورد انتخابات رياست جمهوري آمريكا به برلينرسايتونگ گفت : اروپا همواره خواهان رابطه اي آرام و دور از تشنج با آمريكاست .

كشورهاي اروپايي پس از جنگ عراق كمي در گسترش روابط سياسي خود با آمريكا محتاطانه رفتار كردند و همين امر سبب نگراني مقامات كاخ سفيد را فراهم آورد .

 

کد مطلب 126320

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