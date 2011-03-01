مبادله شیر هندی با آهوی ایرانی نهایی شد/ دز و کرخه زیستگاه شیر ایرانی

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه آخرین شیرهای ایرانی در دشت ارژن و زیستگاهی بین دو شهر شوش و دزفول دیده شده اظهار داشت: متاسفانه زیستگاه دشت ارژن از دست رفته و هیچ امیدی نداریم که در دشت ارژن این گونه را احیا کنیم.

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: زیستگاه شیر در بیشه زارهای بین کرخه و دز بسیار وضعیت مطلوبی دارد و برای مطالعه میدانی روی این زیستگاه کارشناسانی را مستقیما به منطقه فرستادیم تا از نزدیک بررسی کنند و حتی در پروازی هوایی بیش از سه ساعت این زیستگاه از طریق هوا بررسی شد.

وی تاکید کرد: این زیستگاه به لحاظ اکوسیستمی بیشه زاری عالی و فضایی محصور و بسته است و تصمیم قطعی بر این است که احیای زیستگاه در فاصله بین دز و کرخه عملیاتی شود.



رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد: برای انجام این طرح حدود پنج میلیارد تومان اعتبار تامین شده و تا الان این پروژه 15 تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی همچنین اظهار داشت: هندی ها تقاضای معاوضه شیر با یوزپلنگ را مطرح کرده بودند که سالهاست پیگیر این ماجرا هستند اما به دلیل اینکه یوز گونه در خطر انقراض است و تحت حمایت سازمانهای بین المللی است با این درخواست آنها موافقت نشد.

وی اظهار داشت: در مذاکره ای که چندی پیش با وزیر محیط زیست هندوستان در کشور مکزیک داشتم با وی به توافق رسیدم که شیر هندی که اصالتا از نژاد شیر ایرانی است به ایران منتقل شود و در زیستگاه بومی خود در کنار رودخانه دز در منطقه حفاظت شده رها شود.

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: هندی ها در قبال دادن شیر ایرانی از ما درخواست دیگری نداشتند اما پیشنهاد دادیم در مقابل این اقدام آنها گونه هایی مثل آهو که در کشور به تعداد زیاد داریم و در معرض خطر نیستند در اختیار آنها بگذاریم.

به گفته محمدی زاده، آخرین شیری که در ایران دیده شده نزدیک به صد سال پیش و در حاشیه رودخانه کرخه و دز در خوزستان بوده است.

وی اظهار داشت: بسیاری از کشورهای آفریقایی حاضر بودند شیرهای با نژاد غیر ایرانی را به ما بدهند بدون اینکه توقعی از ما داشته باشند اما ما دنبال احیای گونه از دست رفته بومی خود هستیم بنابراین با هندی ها وارد مذاکره شدیم و به زودی این پروژه اجرا می شود.

محمدی زاده گفت: برای انتقال شیر ایرانی به زیستگاه نیاز به احیای زیستگاه داریم و قطعا این کار را خواهیم کرد. همچنین در حال بررسی زیستگاههایی در چندین نقطه هستیم و به احتمال قوی بیشه ای بین رودخانه کرخه و دز در خوزستان، میزبان شیر ایرانی است.

شیر ایرانی اکنون در اغلب باغ وحشهای اروپا وجود دارد اما این گونه تنها در کشور هندوستان به طور طبیعی زندگی می کند و گونه های باغ وحشی به دلیل اختلالات ژنتیکی نمی توانند در طبیعت ادامه حیات دهند.