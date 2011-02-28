لزوم تعطیلی صحن علنی مجلس برای رسیدگی فوری به لایحه بودجه سال 90

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تصمیم مجلس برای تصویب لایحه بودجه سال 90 گفت: با توجه به اینکه طبق آیین نامه مجلس دولت یک ماه و نیم لایحه بودجه را دیرتر تحویل داده و اینکه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیونها 45روز زمان نیاز دارند تا لایحه بودجه را بررسی و به تصویب برسانند و با توجه به اینکه بودجه عمومی کشور پنجاه درصد افزایش پیدا کرده است لذا زمان زیادی نیاز است تاببینیم سطح درآمدهای دولت تحقق پیدا میکند یا نه و مطمئن شویم در پایان سال باکمبود بودجه مواجه نمی شویم و بر همین اساس نیاز است مجلس به صورت دقیق لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود:کمیسیون برنامه وبودجه به عنوان کمیسیون اصلی مرتبط کار بررسی را آغاز کرده است و به همه دستگاه ها فراخوان داده و کارها را به صورت سه شیفته انجام می دهد ولی با روندی که در پیش روی است بعید است لایحه بودجه تا پایان سال جاری به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکارهای مجلس برای تصویب لایحه بودجه 90 تا پایان سال جاری اظهار داشت: چند راه برای تصویب این بودجه وجود دارد که اولین آن تعطیلی صحن علنی مجلس و رسیدگی به لایحه بودجه تا پایان سال است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مجلس این است که یک طرح دو فوریتی به هیئت رئیسه بدهیم تا دولت بتواند در دو ماه اول سال بودجه را هزینه کند و راه دیگر آن است که بودجه سه دوازدهم تصویب کنیم که البته باید مراحل قانونی خود را در کمیسیون تلفیق و صحن علنی طی نماید.

کوچکی نژاد تصریح کرد: در پایان سال اگر زمان محدود باشد باید یک دوفوریتی به مجلس بدهیم و به دولت اجازه دهیم که بتواند دوماه اول سال بودجه را هزینه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به درخواست نمایندگان از هیئت رئیسه مجلس نیز اشاره کرد و افزود: از هیئت رئیسه درخواست کردیم جلسه ای ترتیب دهد و راهکاری را مشخص نماید چرا که تجربه نشان داده است تا پایان سال جاری نمی توانیم با این زمان محدود بودجه را تصویب کنیم.

وی بیان کرد: با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و صندوق توسعه ملی و تطبیق لایحه بودجه با برنامه پنجم توسعه زمان بیشتری نیاز است و باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بهترین تدبیر این است که مجلس دو فوریتی بیاورد تا دولت در دو ماه اول سال بتواند هزینه خود را انجام دهد تا بعد از آن لایحه بودجه تصویب شود که احتمالا بودجه به همین طریق تصویب خواهد شد.