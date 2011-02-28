ناوگان هوایی کشور ساماندهی می شود/ فعالیت 116 هواپیمای مسافری در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علی نیکزاد ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح و کلنگ‌زنی دو طرح فرودگاهی در تبریز به خبرنگاران گفت: فعالیت های لازم در حوزه راه ها، بزرگراه ها، حمل و نقل ریلی و هوایی را انجام می دهیم تا این بخش ها شکوفاتر از قبل باشد.

وی افزود: برای اینکه به برنامه های 1404 و پنجم توسعه دست یابیم باید به دنبال منابع غیردولتی اعم از فاینانس داخلی و خارجی و استفاده از سهامی که طبق قانون در اختیار وزارت راه گذاشته شده باشیم.

نیکزاد، ادامه داد: اعتبارات وزارت راه و ترابری 46 هزار میلیارد ریال بوده است که برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه پنجم باید منابع بیشتری به این وزارتخانه اختصاص داده شود و نیز می توان از ظرفیت های بخش خصوصی در این خصوص نیز استفاده کرد.

سرپرست وزارت راه و ترابری اعلام کرد: تحولات کیفی و کمی چشمگیری در حوزه حمل و نقل کشور در سال آینده انجام خواهد شد که در نوع خود می تواند کمک شایانی به پیشرفت حمل و نقل کند.

وی اضافه کرد: تمام پروژه های راه و ترابری با سرعت در حال اجرا است و در سال 90 خبرهای خوشی برای مردم خواهیم داشت.

نیکزاد، با بیان اینکه روزانه یکهزار و 200 پرواز داخلی و خارجی در آسمان های ایران انجام می شود، افزود: از این تعداد 450 سورتی پرواز به صورت عبوری در آسمان کشور انجام می شود و مابقی پرواز های داخلی و خارجی کشور را شامل می شود.

وی در خصوص برنامه های وزات راه برای ارتقای امنیت پروازها، اضافه کرد: اکنون 14 شرکت هواپیمایی به همراه سازمان هواپیمایی کشور که وظیفه تطبیق قوانین داخلی با قانون های خارجی را دارد و شرکت فرودگاه ها که سرویس دهی لازم را به مسافران می دهد وظیفه ارتقای امنیت و کیفیت پروازها را بر عهده دارند.

سرپرست وزارت راه و ترابری اظهار داشت: همه این بخش ها تلاش دارند تا ناوگان هوایی کشور را نوسازی کرده و تعداد هواپیماها را نیز افزایش دهند.

وی ابراز داشت: سعی داریم تا مسایل امنیتی و سرویس دهی مطلوب را با اطلاع رسانی شفاف و صادقانه به مردم ارتقا دهیم.

نیکزاد، افزود: پس از حذف توپولوف از ناوگان هوایی هم اکنون 116 فروند هواپیما در کشور در حال فعالیت هستند که روزانه 100 هزار نفر مسافر را در داخل و خارج جابجا می کنند.

سرپرست وزارت راه و ترابری گفت: برخی از شرکت‌های هواپیمایی خصوصی درصدد وارد کردن هواپیمای جدید هستند که در صورت تحقق این امر ناوگان حمل و نقل هوایی کیفیت بهتری خواهد داشت.

نیکزاد تاکید کرد: از همه امکانات در راستای ارتقای کمی و کیفی حمل و نقل جاده‌ای و هوایی استفاده خواهیم کرد.

افتتاح طرح تکنیکال بلاک و برج مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح تکنیکال بلاک و برج مراقبت پرواز فرودگاه بین‌المللی تبریز امروز با حضور سرپرست وزارت راه و ترابری، استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسؤلان استان افتتاح شد.

این پروژه با مساحت دو هزار متر مربع در هشت طبقه سازه ای با ارتفاع 34 متر مجهز به همه بخش های عملیات هوانوردی شامل برج مراقبت پرواز، اپروج، مهندسی الکترونیک و شبکه پیام های هوانوردی است.

برج مراقبت پرواز و ساختمان تکنیکال بلاک فرودگاه تبریز در چهار سال با امکانات و تجهیزات مدرن و سازه اصلی از نوع بتن آرمه و با آخرین تکنولوژی و آیین نامه های استاندارد روز جهان و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ساخته شده است.

محوطه بیرونی این پروژه به مساحت ‌چهار هزار متر مربع است و بهره برداری از آن بالغ بر ٣٥ میلیارد ریال هزینه در برداشته است.

نیکزاد، سرپرست وزارت راه همچنین در سفر کوتاه به تبریز پروژه ترمینال بین المللی 14 هزار متر مربعی فرودگاه تبریز را کلنگ زنی کرد.

این ترمینال با 11 هزار مترمربع زیربنا در دو طبقه همکف و اول و با برخورداری از کریدور دروازه های خروجی و زیرزمین به مساحت سه هزار و 200 مترمربع ساخته می شود.

برای این طرح که از مصوبات سفر هیأت دولت به آذربایجا نشرقی است 13 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده و قابلیت وصل 'ایربریچ' را داراست.

علی رستمی، مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی درباره این دو طرح گفت: روند اجرایی ساختمان برج مراقبت فرودگاه تبریز با توجه به نیاز مبرم از سال 85 آغاز شده است.

وی یادآور شد: مزیت این برج نسبت به برج قبلی ارتفاع بیشتر آن بوده و موجب اشراف به تمام فرودگاه شده است.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی افزود: تمام تجهیزات این برج مراقبت توسط متخصصان داخلی و متخصصان فرودگاه‌های کشور نصب شده است.

رستمی درباره ترمینال 14هزارنفری فرودگاه تبریز هم گفت: این ترمینال به امکانات مدرن روز مجهز خواهد بود و یکی از سازه های باامنیت بیشتر محسوب می شود.

وی افزود: با توجه به قابلیت های بالای آذربایجان شرقی در زمینه حمل و نقل هوایی احداث این ترمینال می تواند در افزایش ضریب ایمنی و کیفیت سطح خدمات فرودگاهی موقر واقع شود.