شهر اطلسیها در تکاپوی نوروز/ همدان به استقبال بهار می رود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اغلب مردم ایران، همدان را با نامهایی همچون ابن سینا، باباطاهر، عین القضات و سیدجمال الدین اسدآبادی می شناسند یا با شنیدن نام همدان به یاد آثار باستانی و تمدن 3100 ساله آن می افتند اما این کهن دیار و پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین به شهر اطلسی ها نیز شهرت دارد .

هر بازدیدکننده و گردشگر داخلی و خارجی که برای تماشای تمدن دیرینه ایران زمین پا به هگمتانه می گذارد با گلهای اطلسی بی شماری که در جای جای شهر خودنمایی می کند روبه رو می شود که زیبایی فضای سر سبز و طبیعی همدان را دو چندان کرده است .

هر سال و با نزدیک شدن فصل بهار و زمان حضور گردشگران، شهرداری همدان با کاشت گلهای اطلسی در چهارباغ ها، معابر و بلوارها فضای شهر را دگرگون می کند .

علاقه مندی مردم همدان نیز به گل های اطسی باعث شده است گوشه گوشه شهر و باغچه های شخصی خانه ها نیز مملو از گل های اطلسی باشد .

گل های اطلسی همدان در رنگ های مختلف و در برخی موارد با سه یا چهار رنگ ترکیبی کاشته می شوند که به لحاظ مقاومت این گونه گیاهی در برابر نوسانات جوی مورد توجه مردم همدان است .

گذشته از این آب و هوای مناسب، طبیعت شگفت انگیز و وجود بیش از 1700 اثر و بنای تاریخی موجب شده که هر ساله صدها گردشگر داخلی و خارجی به کهن دیار هگمتانه سفر کنند که در این بین گل های اطلسی رنگین کمانی همدان نیز میزبانی دیدگان پر ذوق آنها را به عهده دارند .

در همین خصوص ستاد تسهیلات نوروزی همدان با برگزاری جلسات پی در پی، هماهنگی امور را برای میزبانی شایسته از میهمانان این دیار صورت می دهد .

در خیابان اصلی شهر همدان پیاده رو می شود

در جلسه ای که پیرامون همین امور برگزار شد، فرماندار همدان از تبدیل دو خیابان اصلی شهر همدان به پیاده رو خبر داد و گفت: مسیر ورودی خیابانهای بوعلی و اکباتان به سمت میدان امام خمینی(ره) از اول فروردین ماه سال 90 پیادهرو میشود .

قهرمانی مطلق که در جلسه هماهنگی و برنامهریزی تسهیلات نوروزی همدان سخن می گفت، افزود: با توجه به حجم بالای ترافیک هماهنگی لازم با نهادهای ذیربط برای اجرایی شدن این طرح در این ایام انجام پذیرفته است .

قهرمانی افزود: احتمال اجرایی شدن این طرح در روزهای پایانی اسفندماه امسال نیز وجود دارد .

اتوبوسها مسافران را به منطق گردشگری همدان می برند

وی با اشاره به اقدام شهرداری در رفع مشکل تردد سطح شهر خاطرنشان کرد: توسط شهرداری همدان در ایام نوروز اتوبوسهایی برای اماکن دیدنی شهر در نظر گرفته شده است .

وی همچنین با بیان اینکه عملکرد کمیتههای ستاد تسهیلات نوروزی همدان در ایام فعالیت مورد بازرسی قرار گرفته و در نهایت ارزیابی میشوند، گفت: بازرسی از کمیته های ستاد تسهیلات نوروزی در قالبهای مختلف انجام خواهد شد .

قهرمانی مطلق با بیان اینکه دستگاه های اجرایی ذیربط نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات به مسافران نوروزی دارند، اظهار داشت: نقش شهرداری در این زمینه بسیار بارز است چرا که دید بصری در شهر از مهمترین مسائل در جذب و ماندگاری مسافران است .

وی با تأکید بر برخورد خوب با مسافران خاطرنشان کرد: افرادی که برای راهنمایی و هدایت مسافران نوروزی در نظر گرفته میشوند باید افرادی متبحر و با اطلاعات کافی باشند تا بتوانند مسافران را به خوبی راهنمایی کنند .

فرماندار همدان اضافه کرد: لیست اسامی و آدرس کشیک اداراتی در ایام نوروز ارائه خدمت دارند باید تا پایان نیمه اول اسفند ماه به فرمانداری ارسال شود .

نوروز گذشته یک میلیون مسافر وارد همدان شد

وی یادآور شد: سال گذشته بیش از یک میلیون مسافر وارد همدان شدند که حدود 828 هزار نفر از خدمات دستگاههای اجرایی بهرهمند شدند .

وی از آمادگی 1200 کلاس در مدارس شهر همدان برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد و اظهار داشت: وجود 890 تخت در هتلها ومهمانپذیرها، آمادگی سالنهای ورزشی و برخی ادارات از دیگر مواردی است که بستر مناسبی را برای اسکان مسافران نوروزی فراهم آورده است .

قهرمانیمطلق با اشاره به اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی در همدان از اول اسفند امسال تا پایان فروردین سال آینده افزود: از سوی دیگر برنامهریزی برای ارائه خدمات از سوی 100 واحد صنفی از 10صنف مختلف در ایام نوروز در شهر همدان انجام شده است تا مردم و مسافران نوروزی با مشکل خاصی مواجه نشوند .

14 کمیته اسکان میهمانان نوروزی همدان را برنامه ریزی کرده اند

فرماندار همدان از فعالیت 14 کمیته ستاد هماهنگی اسکان میهمانان نوروزی در ایام تعطیلات نوروز در همدان خبر داد و گفت: فعالیت های خوب دستگاه های متولی در خدمت رسانی به مسافران نوروزی نقش مهم و مثبتی دارد .

رئیس کمیسیون فرهنگی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: از 15 اسفندماه جاری تا 15 فروردین ماه سال آینده کمیته طرح استقبال از بهار در سه بخش در همدان فعال خواهد بود .

رضا میرزایی اضافه کرد: این فعالیتها شامل چیدمان سفره هفت سین در اماکن گردشگری و ورودیهای شهر، اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در فرهنگسرای الوند و تالار فجر در ایام تعطیل و خانه تکانی و نظافت شهری است .

میرزایی با اشاره به اینکه تمامی کارهای خدمات شهری با مدیریت خوبی در حال اجرا است، اظهار داشت: برای معرفی همدان به گردشگرهای خارجی باید کمیتهای متشکل از دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل شده و کتابهایی به زبانهای مختلف در زمینه همدان شناسی چاپ و توزیع شود .

شهرداری همدان برای پرکردن اوقات فراغت مسافران برنامه دارد

وی با تأکید بر منسجم و هماهنگ بودن برنامههای ستاد تسهیلات نوروزی خاطرنشان کرد: پرکردن اوقات فراغت مسافران نوروزی در تعطیلات باید به صورتی باشد که ماندگاری مسافر در همدان را به همراه داشته باشد و در این خصوص شهرداری اقداماتی را انجام می دهد .

کارشناس گردشگری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری همدان نیز با بیان اینکه طرح استقبال از بهار و مسافران نوروزی به بخشهای مختلف تقسیم شده است، گفت: در این بخش فضاسازی شهر، لکهگیری و آسفالت خیابانها و معابر، شستشو و رنگآمیزی جداول، سایهبانهای ایستگاههای اتوبوس، پایه چراغها، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و رفع نواقص مبلمان و امکانات تفریحی، جمعآوری سد معبر، طرح ترافیک برای چهارشنبه سوری و جمعه آخر سال، گلکاری و رفوژ خیابانها انجام می شود .

اهدا ماهی قرمز در ازای دریافت زباله خشک

کاملیا کریمی با اشاره به فعالیتهای آماده سازی شهر برای استقبال از مسافران نوروزی یادآور شد: در این راستا ایجاد غرفههای نسیم نوروز با هدف عرضه مستقیم مایحتاج مردم، دریافت زباله خشک از شهروندان و ارائه ماهی قرمز، رفع احتیاجات احتمالی نمازخانهها و نظافت لازم و رفع نواقص شیرآلات سرویسهای بهداشتی از جمله فعالیتها است .

وی خاطرنشان کرد: در بخش فعالیتهای فرهنگی برنامهها شامل چیدمان سفره هفت سین در لابی شهرداری، استقرار نمایندگان و رابطان دستگاهها در ستاد تسهیلات نوروزی، ایجاد و راهاندازی تورهای یک روزه همدانگردی با همکاری میراث فرهنگی، نصب یادمان هفت سین در سه ورودی شهر، راهاندازی کانکسهای گردشگری در سه ورودی شهر، راهاندازی خط ویژه گردشگری، شیفت بندی تاکسیها، نصب بنر و کارتن پلاست، راهنمایی مسافران و خوشامدگویی، نظرسنجی از مسافران و راهاندازی سامانه پیامک شهرداری در ایام نوروز و تعطیلات و تلفن گویای 137 و آماده باش نیروها در صورت بارش برف است .

معاون سازمان حمل و نقل و پایانههای استان همدان نیز گفت: طرح پیشفروش بلیتهای نوروزی به صورت اینترنتی از اول بهمن تاهشتم اسفندماه انجام شده است .

بابک قهرمانی با بیان اینکه فروش بلیت اینترنتی برای اولین بار در تمامی پایانههای سراسر استان همدان انجام شد، افزود: فروشبلیتهای اینترنتی در مقایسه با سال گذشته پنج برابر شده است .

فروش حضوری بلیتهای نوروزی در همدان آغاز شد

قهرمانی خاطرنشان کرد: تا 24 اسفندماه طرح فروش حضوری بلیتهای نوروزی در استان انجام میشود .

مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی همدان نیز با تأکید بر اینکه باید بسترهای لازم برای جذب گردشگر و مسافر به خوبی انجام شود، اظهار داشت: ستاد تسهیلات نوروزی به ویژه ستاد اسکان باید با هم هماهنگ و منسجمتر عمل کنند چرا که نتایج این امر باعث جذب گردشگران بیشتر برای استان و شهر همدان خواهد بود .

حمیدرضا یاری اظهار: ستاد تسهیلات نوروزی باید از پتانسیلهای همدان به خوبی بهره گرفته و برنامهها به خوبی برای مسافران تشریح شود .

اسکان 12 هزار نفر در سالن نمایشگاه همدان در نوروز گذشته

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان نیز گفت: سه هزار خانوار در قالب 12 هزار نفر در نوروز سال گذشته در سالن این نمایشگاه اسکان یافتند که برای این شرکت یکصد میلیون ریال درآمد زایی داشته است و 200 میلیون ریال برای اسکان مسافران هزینه شده است .

حمید رضا یاری افزود: تشریح برنامه های نوروزی از سوی راهنماهای گردشگری و ستاد اسکان موجب جذب بیشتر گردشگر خواهد شد .

اولین میهمانان نوروزی شهر همدان هدیه می گیرند

سرپرست معاون میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان همدان در این نشست گفت: ستاد تسهیلات نوروزی همزمان با آغاز نوروز با اهدا هدایای ویژه از اولین مسافرانی که به این شهر سفر می کنند، استقبال خواهد کرد .

علیرضا قاسمی افزود: برگزاری تحویل سال در اماکن گردشگری همدان، اجرای برنامه های سنتی، توزیع 500 هزار نقشه شهرستان و استان همدان و اقلام تبلیغی و گردشگری بین مسافران نوروز، آموزش 45 راهنما برای اطلاع رسانی و برپایی سه نمایشگاه سوغات همدان در مکان های گردشگری از برنامه های این سازمان برای نوروز امسال است .

وی اظهار داشت: چیدمان سفره هفت سین در مکان های گردشگری، استقرار پنج چادر برای راهنمایی مسافران و استان گردی از دیگر برنامه های این سازمان است .

قاسمی گفت: همچنین 740 تخت در هتل های همدان و 150 تخت در مهمانسراها و 34 باب منزل استیجاری زیر نظر این سازمان در ایام نوروز امسال آماده خدمت رسانی به گردشگران هستند .

بازرگانی همدان مانور نوروزی اجرا می کند

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان همدان نیز از اجرای طرح مانور ویژه در ایام نوروز خبر داد و افزود: اقلام مورد نیاز از جمله میوه، گوشت، برنج، روغن و مرغ به میزان کافی برای استفاده همشهریان و مسافران نوروزی ذخیره شده است .

علیرضا شجاعی افزود: طرح توزیع اقلام تا پایان تعطیلات اجرا می شود و در این رابطه کشیک نوروزی برای اصناف اجرا می شود تا مسافران برای تهیه اقلام مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند .

سرپرست اورژانس همدان نیز گفت: اورژانس این شهرستان با شش پایگاه جاده ای و هشت پایگاه شهری برای ارائه خدمت به مسافران نورزی آماده است .

محمد گمار افزود: استقرا آمبولانس ها در ورودی های شهر و فعال بودن 15 آمبولانس دائمی و چهار آمبولانس پشتیبان از دیگر برنامه های این ارگان در ایام نورز امسال است .

جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان نیز گفت: طرح های راهنمایی و رانندگی با هدف کاهش حوادث رانندگی و جلوگیری از حوادث جاده ای، ایجاد نظم در عبور و مرور و آموزش مسافران در حال اجرا است .

طرح ترافیک همدان در سه مرحله اجرا می شود

سرهنگ محمد خیری افزود: طرح های راهنمایی و رانندگی در سه مرحله 20 تا 29 اسفندماه امسال، اول تا 12نوروز و 13 نوروز روز طبیعت اجرا می شود .

وی اظهار داشت: طرح های در دست اجرا در شهر همدان که از مدت ها قبل به اتمام نرسیده باید به بهره برداری برسد تا مشکلات زیادی برای مسافران نوروزی ایجاد نشود .

وی بر خط کشی همه معابر، شستشوی تابلوهای راهنمایی و رانندگی ،ایجاد پارکینگ مناسب برای گردشگران و اتمام طرح های شهری تاکید کرد .